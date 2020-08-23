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ПРОФУТБОЛ ушел в отпуск до конца августа

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(2 голосов)

Медиагруппа ведет переговоры с потенциальными партнерами

ПРОФУТБОЛ ушел в отпуск до конца августа
Новина українською

Официальная страница "ПРОФУТБОЛ" сообщает, что программа не будет выходить в эфир до конца лета.

"1+1 media сообщает о временных изменениях в программной сетке телеканала УНИАН ТВ. До конца августа программа "ПРОФУТБОЛ" идет на творческие каникулы.

О времени и дате выхода "ПРОФУТБОЛ" в сентябре мы сообщим фанатов программы в анонсах.

Напомним, сейчас медиагруппа 1+1 находится в процессе переговоров о сотрудничестве с существующими и потенциальными партнерами среди футбольных клубов. По результатам переговоров, которые еще продолжаются, группа рассмотрит различные варианты относительно того, каким будет программирование спортивной тематики на каналах", - сообщается в заявлении "ПРОФУТБОЛ".

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В статье: Профутбол
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Источник:
ПРОФУТБОЛ
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Комментарии (8)
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oda1979 (Запорожье)
23.08.2020 в 19:35
Было две упоротых разнополярных передачи, осталась одна... баланс сил нарушен, вселенная в опсНости
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0
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armik (Киев)
23.08.2020 в 19:42
Иногда по Киеву и ИСТВ проскакивает нечто похожее на нормальную околофутбольную передачу, но периодичность и время я так и не засек.А эти обе лгбт-полярные давно не смотрю.
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0
0
balamyt (Boston)
23.08.2020 в 19:16
Цыганык ушел...в неоплачиваемый отпуск...,Но мне бы хотелось сохранить Про Футбол .Хоть какая- то альтернатива Великому футболу ...
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0
-2
Tasha (Киев)
23.08.2020 в 19:09
Їх ще хтось дивиться?)
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+1
-1
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таврия19752009 (симферополь)
23.08.2020 в 19:07
Будет ли выходить передача про Динамо вот в чем вопрос.Похоже одной Лобудой Цыганык спонсоров не заманит
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+1
-1
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таврия19752009 (симферополь)
23.08.2020 в 19:09
Пора Лободе снимать видео 18+ что эту передачу смотрели .а до этого было другое.зализывания одного места Суркису
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+2
-1
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Инспектор ( )
23.08.2020 в 19:07
Ютуб
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0
0
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simargl (Чернигов)
23.08.2020 в 18:55
Время на переговоры до 12.09 еще есть ...
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0
-1


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