ПРОФУТБОЛ ушел в отпуск до конца августа

Официальная страница "ПРОФУТБОЛ" сообщает, что программа не будет выходить в эфир до конца лета.

"1+1 media сообщает о временных изменениях в программной сетке телеканала УНИАН ТВ. До конца августа программа "ПРОФУТБОЛ" идет на творческие каникулы.

О времени и дате выхода "ПРОФУТБОЛ" в сентябре мы сообщим фанатов программы в анонсах.

Напомним, сейчас медиагруппа 1+1 находится в процессе переговоров о сотрудничестве с существующими и потенциальными партнерами среди футбольных клубов. По результатам переговоров, которые еще продолжаются, группа рассмотрит различные варианты относительно того, каким будет программирование спортивной тематики на каналах", - сообщается в заявлении "ПРОФУТБОЛ".