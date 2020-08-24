  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Успех Баварии, трансферы Динамо и камбэк Селезнева в УПЛ? Главные новости за 23 августа. Аудио
В тренде

Успех Баварии, трансферы Динамо и камбэк Селезнева в УПЛ? Главные новости за 23 августа. Аудио

Общие новости
(1 голосов)

Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола

Успех Баварии, трансферы Динамо и камбэк Селезнева в УПЛ? Главные новости за 23 августа. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 23 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеФинал Лиги Чемпионов, разгром Руха, возвращение Селезнева. Главные новости за 23 августа

Итоги Лиги чемпионов, дебют "Ингульца" и "Руха" в УПЛ, но и это не все наши новости на сегодня. Комментарий Игоря Суркиса по поводу трансферов киевского "Динамо", инсайд Александра Денисова о возвращении форварда Евгения Селезнева в чемпионат Украины, а также изменение формата проведения еврокубков от УЕФА. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...