Успех Баварии, трансферы Динамо и камбэк Селезнева в УПЛ? Главные новости за 23 августа. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 23 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Итоги Лиги чемпионов, дебют "Ингульца" и "Руха" в УПЛ, но и это не все наши новости на сегодня. Комментарий Игоря Суркиса по поводу трансферов киевского "Динамо", инсайд Александра Денисова о возвращении форварда Евгения Селезнева в чемпионат Украины, а также изменение формата проведения еврокубков от УЕФА. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.