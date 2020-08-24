Играл в Динамо, Шахтере, Днепре и Металлисте. Сегодня Александру Гладкому исполняется 33 года
Таких футболистов почти и нет
Александр Николаевич Гладкий родился 24 августа 1987 года в Лозовой (Харьковская область). Украинский нападающий сейчас выступает в турецком клубе "Адана Демирспор". Защищал цвета национальной сборной.
Гладкий – обладатель Кубка Украины, Суперкубка страны и Кубка УЕФА, является членом бомбардирского клуба Олега Блохина (108 голов). В сезоне 2006/07 стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины в составе ФК "Харьков".
Начинал карьеру в "Металлисте". Также играл в "Шахтере", "Днепре", "Карпатах", "Черноморце" и киевском "Динамо". В 2018 году Гладкий перешел из состава одесского клуба в турецкий "Ризеспор".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Annaxxx (Sydney)
24.08.2020 в 12:50
Ответить
0
-1
sergio07 (Запоріжжя)
24.08.2020 в 12:16
Ответить
0
0
Динамо-машина (Киев)
24.08.2020 в 12:26
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...