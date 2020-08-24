  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Играл в Динамо, Шахтере, Днепре и Металлисте. Сегодня Александру Гладкому исполняется 33 года
В тренде

Играл в Динамо, Шахтере, Днепре и Металлисте. Сегодня Александру Гладкому исполняется 33 года

Общие новости
(1 голосов)

Таких футболистов почти и нет

Играл в Динамо, Шахтере, Днепре и Металлисте. Сегодня Александру Гладкому исполняется 33 года
Новина українською

Александр Николаевич Гладкий родился 24 августа 1987 года в Лозовой (Харьковская область). Украинский нападающий сейчас выступает в турецком клубе "Адана Демирспор". Защищал цвета национальной сборной.

Читайте такжеГладкий: Если бы в полуфинале попался не Интер, Шахтер был бы в финале

Гладкий – обладатель Кубка Украины, Суперкубка страны и Кубка УЕФА, является членом бомбардирского клуба Олега Блохина (108 голов). В сезоне 2006/07 стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины в составе ФК "Харьков".

Начинал карьеру в "Металлисте". Также играл в "Шахтере", "Днепре", "Карпатах", "Черноморце" и киевском "Динамо". В 2018 году Гладкий перешел из состава одесского клуба в турецкий "Ризеспор".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Гладкий
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Annaxxx (Sydney)
24.08.2020 в 12:50
привет мои горячие фото здесь...--} 69chat.club имя пользователя anna1 18+
Ответить
0
-1
sergio07 (Запоріжжя)
24.08.2020 в 12:16
Так, дуже насичена кар'єра! І купа титулів, як виявляється
Ответить
0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
24.08.2020 в 12:26
Но поиграв во всех наших лучших клубах, чемпионом Украины так и не стал.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...