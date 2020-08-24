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Павелко поздравил украинцев с Днем Независимости

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Президент УАФ не остался в стороне

Павелко поздравил украинцев с Днем Независимости
Новина українською

Сегодня Украина празднует День Независимости. Президент УАФ Андрей Павелко на сайте организации поздравил сограждан с национальным праздником.

"Свобода и несокрушимость, храбрость и непокорность, единство и непреодолимая вера являются основой независимости Украины и неотъемлемой частью нашего государства. Государства, желанного многими поколениями украинцев и лучшей в мире родины, в истории которой было немало испытаний, побед и достижений.

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Все эти важные исторические события из года в год питают нашу независимость, делают ее все более ценной, закаливая наш гражданский характер и патриотизм. Именно поэтому мы сумели выстоять против военной агрессии, стали сильнее и продолжаем развитие свободной, демократической и единой Украины.

Мы гордимся нашими защитниками, которые охраняют мир в Украине. Мы гордимся и чтим героев, павших за независимость нашего государства. Мы больше всего ценим наши единство и свободу. Ценим свободную, соборную, независимую Украину. От всего сердца желаю вам мира, достатка, процветания и Божьего благословения для всей Украины! Слава Украине! Героям слава!, " - сказал Павелко.

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В статье: Андрей Павелко
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Источник:
УАФ

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