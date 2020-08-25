Претенденты на Матвиенко и Русина и трансферные схемы Карпат. Главные новости от 24 августа

UA-Футбол собрал для Вас все самые главные новости из мира футбола за понедельник, 24 августа

Еще две команды УПЛ планируют уйти в пул телеканалов Футбол

"Заря" и "Днепр-1" еще не определились с транслятором на нынешний сезон, но появилась информация, что медиагруппа "1+1" решила отказаться от трансляций футбольных матчей и сопутствующего контента. По этой причине в пул телеканалов "Футбол" ушла черниговская "Десна", которая не смогла договориться со "своим" транслятором. Также сообщается, что подумывают о том, чтобы уйти на "Футболы" и "Заря" с "Днепром-1".

Карпаты планируют странную схему соглашений с игроками

Львовский клуб ведет контрактные переговоры с молодыми футболистами клуба, при этом руководство "бело-зеленых" требует, чтобы игроки подписывали контракты с другим клубом – с "Карпатами" из Галича. Большинство футболистов пока что отказывается это делать. Тут важно помнить, что на "Карпаты" наложен трансферный бан – львовский клуб не может заявлять новых игроков в ближайшие три окна.

Наполи не теряет интереса к Матвиенко

Неаполитанский клуб вернется к вопросу покупки защитника "Шахтера" после того, как оформит трансфер Калиду Кулибали, переговоры по которому ведет "Манчестер Сити". Сообщается, что переговоры между клубами продолжаются, хотя стороны пока не могут прийти к общему знаменателю по цене на игрока. Неаполь хочет получить за футболиста 40 млн евро, а "Сити" предлагает 30 млн сразу и еще 5 в качестве возможных бонусов.

Игрок Динамо может перебраться в другой клуб УПЛ

Нападающий киевского клуба Назарий Русин сезон 2020/21 может провести в аренде. На игрока претендуют "Заря" и "Днепр-1". Первую часть прошедшего сезона Русин провел в аренде в "Заре", где в 14 матчах забил 5 голов и отдал 4 ассиста, скорее всего, форвард снова вернется в стан "бело-черных".

Верес усилился опытным игроком

Ровненский клуб подписал контракт с 29-летним нападающим Михаилом Сергийчуком. Соглашение сторон рассчитано на 2 года. Напомним, что именно "Верес" был первым профессиональным клубом в карьере игрока. Последний сезон нападающий провел в латвийском "Вентспилсе".

Агрессивная трансферная политика Челси

На этой неделе лондонский клуб объявит сразу о трех серьезных подписаниях. "Синие" достигли соглашения по переходу Бена Чиллвела, который должен будет усилить левый фланг обороны. "Лестер" получит за данный переход порядка 50 миллионов. "Челси" все таки договорился с "Байером" о переходе Кая Хавертца. За талантливого немецкого полузащитника они выплатят 80 миллионов. Еще одним новичком должен будет стать Тьяго Силва, который на прошлой неделе покинул ПСЖ.