Плюс два в пул ТК Футбол, схемы Карпат, Матвиенко и Серия А. Главные новости за 24 августа. Аудио

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"Заря" и "Днепр-1" еще не определились с транслятором на сезон, но и это не все наши новости на сегодня. "Карпаты" требуют, чтобы игроки подписывали контракты с другим клубом, "Наполи" вернется к вопросу трансфера Матвиенко, аренда Русина и возвращение Михаила Сергийчука в родной "Верес". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.