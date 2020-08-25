Плюс два в пул ТК Футбол, схемы Карпат, Матвиенко и Серия А. Главные новости за 24 августа. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 24 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеПретенденты на Матвиенко и Русина и трансферные схемы Карпат. Главные новости от 24 августа
"Заря" и "Днепр-1" еще не определились с транслятором на сезон, но и это не все наши новости на сегодня. "Карпаты" требуют, чтобы игроки подписывали контракты с другим клубом, "Наполи" вернется к вопросу трансфера Матвиенко, аренда Русина и возвращение Михаила Сергийчука в родной "Верес". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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