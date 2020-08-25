Монзуль получила назначение на полуфинал женской Лиги чемпионов
Сегодня сыграют Барселона и Вольфсбург
Сегодня, 25 августа, в испанском Сан-Себастьяне состоится первый полуфинальный поединок женской Лиги чемпионов-2019/2020, в котором сойдутся немецкий "Вольфсбург" и испанская "Барселона".
Украинка Екатерина Монзуль выполнять на игре обязанности четвертого арбитра в интернациональной судейской бригаде во главе с венгеркой Каталиной Кульчар.
Матч начнется в 21.00 по киевскому времени.
Напомним, что в субботу 22 августа украинская бригада арбитров в составе Монзуль, Стрелецкой и Ардашевой
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Источник:УАФ
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25.08.2020 в 17:27
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