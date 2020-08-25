Монзуль получила назначение на полуфинал женской Лиги чемпионов

Сегодня, 25 августа, в испанском Сан-Себастьяне состоится первый полуфинальный поединок женской Лиги чемпионов-2019/2020, в котором сойдутся немецкий "Вольфсбург" и испанская "Барселона".

Украинка Екатерина Монзуль выполнять на игре обязанности четвертого арбитра в интернациональной судейской бригаде во главе с венгеркой Каталиной Кульчар.

Матч начнется в 21.00 по киевскому времени.