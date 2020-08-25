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Монзуль получила назначение на полуфинал женской Лиги чемпионов

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Сегодня сыграют Барселона и Вольфсбург

Монзуль получила назначение на полуфинал женской Лиги чемпионов
Новина українською

Сегодня, 25 августа, в испанском Сан-Себастьяне состоится первый полуфинальный поединок женской Лиги чемпионов-2019/2020, в котором сойдутся немецкий "Вольфсбург" и испанская "Барселона".

Украинка Екатерина Монзуль выполнять на игре обязанности четвертого арбитра в интернациональной судейской бригаде во главе с венгеркой Каталиной Кульчар.

Матч начнется в 21.00 по киевскому времени.

Напомним, что в субботу 22 августа украинская бригада арбитров в составе Монзуль, Стрелецкой и Ардашевой работали на матче рамках 1/4 женской Лиги чемпионов в "Бавария" - "Лион" (1:2).

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В статье: Екатерина Монзуль
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Карикатурист (Білозерське)
25.08.2020 в 17:27
Тільки Тлумаку не кажіть
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