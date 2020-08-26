Динамо выиграло Суперкубок, Месси хочет уйти из Барсы. Главные новости от 25 августа

Уже во втором официальном матче во главе киевлян Мирча Луческу выиграл первый трофей на новом месте. "Динамо" победило "Шахтер" в матче за Суперкубок вопреки прогнозам - голы на счету Де Пены, Родригеса и Соля. "Горняки" больше контролировали мяч, однако позиционные ошибки их защиты и вратаря при контратаках "Динамо" решили исход встречи. Ультрас киевлян перед игрой продолжали протесты против Луческу, но на фоне таких результатов они выглядят все бессмысленнее.

Кажется, на наших глазах заканчивается эпоха. Лео Месси дебютировал в "Барселоне" в октябре 2004 года и с тех пор забил за клуб 634 гола. Это абсолютный рекорд всех времен - больше никто и никогда не забивал столько в официальных матчах за одну команду. И вот вчера Месси факсом уведомил руководство "Барселоны" о желании уйти. Переполох поднялся нешуточный: мигом созвали Совет директоров, где, по слухам, творился полный хаос: одни в спешке подавали в отставку, другие уговаривали уйти президента клуба Хосепа Бартомеу. Параллельно под офисом "Барсы" собрались сотни недовольных сосьос. Очень интересно, чем все это закончится.

Антонио Конте, как это с ним часто бывает, вдрызг рассорился с директоратом "Интера" по ходу сезона, но привел команду к серебру Серии А и финалу Лиги Европы. Для президента "Нерадзурри" Стивена Чжана это стало достаточным аргументом, чтобы принять сторону тренера в конфликте, и вчера клуб официально объявил, что Конте остается. Наверное, больше всех этой новости расстроился Массимилиано Аллегри, которого СМИ неделю сватали на "Сан-Сиро".

Пусть мадридцы провалились в Лиге чемпионов, зато в его молодежном аналоге - Юношеской лиге УЕФА - добыли триумфальную победу. "Реал" был андердогом в противостоянии с "Бенфикой", где подросло блестящее поколение, но зубами вцепился в результат и таки выгрыз победу - 3:2. Показательно, что команду тренирует легенда "Сливочных" - Рауль Гонсалес. Это его первый трофей в тренерской карьере. Что касается "Бенфики", то она проиграла уже 11-й финал еврокубков подряд с 1962 года, когда ее проклял Бела Гуттман. Вот и не верь после этого в мистику.

Издание betnews365 написало, что "Шахтер" согласовал с "Наполи" трансфер центрального защитника Николая Матвиенко. Сумма сделки составит 15 млн евро, плюс "Горнякам" достанутся еще 10% от следующей перепродажи игрока. Оформят же итальянцы новичка, как только продадут в "Манчестер Сити" Калиду Кулибали - там все тоже на мази, но "Горожане" еще торгуются с игроком касательно условий личного контракта. Интересно, провалы Матвиенко в Суперкубке с "Динамо" как-то повлияют на решение "Наполи", или сделку отменить уже нельзя?

Ну и как не вспомнить легенду. Живой символ бразильского футбола (да и образа жизни тоже) Роналдиньо наконец вышел на свободу в Парагвае, где отсидел в тюрьме и под домашнем арестом целых пять месяцев за попытку пересечь границу с поддельным паспортом. Суд сжалился над звездой футбола и присудил ему штраф 90 тысяч долларов. Будем надеяться, что Роналдиньо усвоил урок и впредь не будет слушать сомнительных советников и научится жить и по закону, и по средствам. Не хотелось бы, чтобы по итогу он повторил судьбу Гарринчи и Сократеса.