Динамо выиграло Суперкубок, Месси хочет уйти из Барсы. Главные новости от 25 августа
UA-Футбол собрал для Вас все самые главные новости из мира футбола за вторник, 25 августа
"Динамо" обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины
Уже во втором официальном матче во главе киевлян Мирча Луческу выиграл первый трофей на новом месте. "Динамо" победило "Шахтер" в матче за Суперкубок вопреки прогнозам - голы на счету Де Пены, Родригеса и Соля. "Горняки" больше контролировали мяч, однако позиционные ошибки их защиты и вратаря при контратаках "Динамо" решили исход встречи. Ультрас киевлян перед игрой продолжали протесты против Луческу, но на фоне таких результатов они выглядят все бессмысленнее.
Месси уведомил боссов "Барселоны" о желании сменить клуб
Кажется, на наших глазах заканчивается эпоха. Лео Месси дебютировал в "Барселоне" в октябре 2004 года и с тех пор забил за клуб 634 гола. Это абсолютный рекорд всех времен - больше никто и никогда не забивал столько в официальных матчах за одну команду. И вот вчера Месси факсом уведомил руководство "Барселоны" о желании уйти. Переполох поднялся нешуточный: мигом созвали Совет директоров, где, по слухам, творился полный хаос: одни в спешке подавали в отставку, другие уговаривали уйти президента клуба Хосепа Бартомеу. Параллельно под офисом "Барсы" собрались сотни недовольных сосьос. Очень интересно, чем все это закончится.
Конте остается в "Интере". Есть официальное заявление
Антонио Конте, как это с ним часто бывает, вдрызг рассорился с директоратом "Интера" по ходу сезона, но привел команду к серебру Серии А и финалу Лиги Европы. Для президента "Нерадзурри" Стивена Чжана это стало достаточным аргументом, чтобы принять сторону тренера в конфликте, и вчера клуб официально объявил, что Конте остается. Наверное, больше всех этой новости расстроился Массимилиано Аллегри, которого СМИ неделю сватали на "Сан-Сиро".
Первый тренерский трофей Рауля: выиграл с "Реалом" Юношескую лигу УЕФА
Пусть мадридцы провалились в Лиге чемпионов, зато в его молодежном аналоге - Юношеской лиге УЕФА - добыли триумфальную победу. "Реал" был андердогом в противостоянии с "Бенфикой", где подросло блестящее поколение, но зубами вцепился в результат и таки выгрыз победу - 3:2. Показательно, что команду тренирует легенда "Сливочных" - Рауль Гонсалес. Это его первый трофей в тренерской карьере. Что касается "Бенфики", то она проиграла уже 11-й финал еврокубков подряд с 1962 года, когда ее проклял Бела Гуттман. Вот и не верь после этого в мистику.
Матвиенко близок к переходу в "Наполи" за 15 млн
Издание betnews365 написало, что "Шахтер" согласовал с "Наполи" трансфер центрального защитника Николая Матвиенко. Сумма сделки составит 15 млн евро, плюс "Горнякам" достанутся еще 10% от следующей перепродажи игрока. Оформят же итальянцы новичка, как только продадут в "Манчестер Сити" Калиду Кулибали - там все тоже на мази, но "Горожане" еще торгуются с игроком касательно условий личного контракта. Интересно, провалы Матвиенко в Суперкубке с "Динамо" как-то повлияют на решение "Наполи", или сделку отменить уже нельзя?
Роналдиньо вышел на свободу после 5 месяцев заключения
Ну и как не вспомнить легенду. Живой символ бразильского футбола (да и образа жизни тоже) Роналдиньо наконец вышел на свободу в Парагвае, где отсидел в тюрьме и под домашнем арестом целых пять месяцев за попытку пересечь границу с поддельным паспортом. Суд сжалился над звездой футбола и присудил ему штраф 90 тысяч долларов. Будем надеяться, что Роналдиньо усвоил урок и впредь не будет слушать сомнительных советников и научится жить и по закону, и по средствам. Не хотелось бы, чтобы по итогу он повторил судьбу Гарринчи и Сократеса.
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