Первые трофеи Луческу и Рауля, бунт Месси и свобода Ронни. Главные новости за 25 августа. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 25 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Мирча Луческу обыграл "Шахтер" в матче за Суперкубок, Рауль взял первый трофей в карьере тренера и поддержал проклятие Гуттмана, но и это не все наши новости на сегодня. Скандальный Конте остается в "Интере", Николай Матвиенко по-прежнему может переехать в Неаполь, Роналдиньо на свободе и грустный факс от Месси руководству "Барселоны". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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