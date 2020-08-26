Первые трофеи Луческу и Рауля, бунт Месси и свобода Ронни. Главные новости за 25 августа. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 25 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Мирча Луческу обыграл "Шахтер" в матче за Суперкубок, Рауль взял первый трофей в карьере тренера и поддержал проклятие Гуттмана, но и это не все наши новости на сегодня. Скандальный Конте остается в "Интере", Николай Матвиенко по-прежнему может переехать в Неаполь, Роналдиньо на свободе и грустный факс от Месси руководству "Барселоны". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.