Карпатам на руку: ЦСКА увеличивает предложение по Карраскалю
Получат ли "львы" деньги от перехода?
Московский "ЦСКА" готов увеличить свое предложение хавбеку "Ривер Плейта" Хорхе Карраскалю до 9 миллионов евро – об этом сообщает Primera Edición.
Клуб еще раз связался с "Ривер Плейтом" по поводу трансфера игрока. Ранее аргентинцы отклонили предложение в размере 7,5 миллионов евро.
Напомним, Карраскаль – экс-игрок львовских "Карпат". "Ривер Плейт" по-прежнему должен украинскому клубу 1,25 миллиона евро.
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Источник:Primera Edicion
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Комментарии (3)
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nabo30
26.08.2020 в 12:56
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royalstas (Вінниця)
26.08.2020 в 11:56
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Глюк Львів (Лемберг)
26.08.2020 в 12:28
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