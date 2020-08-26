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Карпатам на руку: ЦСКА увеличивает предложение по Карраскалю

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Получат ли "львы" деньги от перехода?

Карпатам на руку: ЦСКА увеличивает предложение по Карраскалю
Новина українською

Московский "ЦСКА" готов увеличить свое предложение хавбеку "Ривер Плейта" Хорхе Карраскалю до 9 миллионов евро – об этом сообщает Primera Edición.

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Клуб еще раз связался с "Ривер Плейтом" по поводу трансфера игрока. Ранее аргентинцы отклонили предложение в размере 7,5 миллионов евро.

Напомним, Карраскаль – экс-игрок львовских "Карпат". "Ривер Плейт" по-прежнему должен украинскому клубу 1,25 миллиона евро.

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В статье: ЦСКА (Москва) Карпаты (Львов) Хорхе Карраскаль Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)
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Источник:
Primera Edicion

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Комментарии (3)
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nabo30
26.08.2020 в 12:56
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
royalstas (Вінниця)
26.08.2020 в 11:56
Норм 1,25 і якщо за 9 продадут то 11% це майже лям. Напевно із-за цього трансфера Карпати і не збанкрутували залишились що полутати бабки ще з Караскаля)
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+1
0
Глюк Львів (Лемберг)
26.08.2020 в 12:28
Це ніхто і не приховував
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0
0


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