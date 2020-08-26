Александр Шовковский пойдет на выборы вместе с УДАРом Кличко
Бывший вратарь киевского "
На съезде партии "УДАР" об этом заявил сам киевский мэр. Представитель Кличко Оксана Зиновьева уточнила, что Александр Шовковский будет в будущем список "УДАРа" в Киевсовет.
Сам Александр Шовковский не был на съезде, ведь сейчас находится на сборах сборной по футболу.
В видеообращении он заявил, что Кличко предложил ему присоединиться к команде на выборах и он согласился.
"Как человек активный и неравнодушный, хочу приобщиться к изменениям в столице и стране. Я достиг успеха в спорте, настроен на успех в политике", - отметил Александр Шовковский.
"Я благодарен Виталию Владимировичу, который мне присоединиться к его команде" УДАР ", - добавил бывший футболист.