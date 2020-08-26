Александр Шовковский пойдет на выборы вместе с УДАРом Кличко

Бывший вратарь киевского " Динамо " и сборной Украины, тренер-ассистент в штабе "сине-желтых" Александр Шовковский присоединился к команде Виталия Кличко.

На съезде партии "УДАР" об этом заявил сам киевский мэр. Представитель Кличко Оксана Зиновьева уточнила, что Александр Шовковский будет в будущем список "УДАРа" в Киевсовет.

Сам Александр Шовковский не был на съезде, ведь сейчас находится на сборах сборной по футболу.

В видеообращении он заявил, что Кличко предложил ему присоединиться к команде на выборах и он согласился.