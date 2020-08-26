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Александр Шовковский пойдет на выборы вместе с УДАРом Кличко

Общие новости
(2 голосов)
Александр Шовковский пойдет на выборы вместе с УДАРом Кличко
Новина українською

Бывший вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины, тренер-ассистент в штабе "сине-желтых" Александр Шовковский присоединился к команде Виталия Кличко.

На съезде партии "УДАР" об этом заявил сам киевский мэр. Представитель Кличко Оксана Зиновьева уточнила, что Александр Шовковский будет в будущем список "УДАРа" в Киевсовет.

Сам Александр Шовковский не был на съезде, ведь сейчас находится на сборах сборной по футболу.

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В видеообращении он заявил, что Кличко предложил ему присоединиться к команде на выборах и он согласился.

"Как человек активный и неравнодушный, хочу приобщиться к изменениям в столице и стране. Я достиг успеха в спорте, настроен на успех в политике", - отметил Александр Шовковский.

"Я благодарен Виталию Владимировичу, который мне присоединиться к его команде" УДАР ", - добавил бывший футболист.

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В статье: Виталий Кличко
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Комментарии (14)
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Dimka26 (Чернигов)
26.08.2020 в 15:18
Он же вроде умный мужик. Или денег хочется?
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+4
-4
avatar
TerenceV (Київ)
26.08.2020 в 15:11
В Олександра проста перспектива. Стати депутатом Київради. "Долучитись до змін в столиці". Тобто прийняти новий генплан і забудувати останні залишки зелених зон. Це означає "успіх в політиці"?
Ответить
+3
-5
Dimka26 (Чернигов)
26.08.2020 в 15:18
Деньги не пахнут. Жаль что люди выбирают такой
Ответить
+2
-4
Гаринча (Киев)
26.08.2020 в 15:27
За месяц на откатах получит больше чем за всю карьеру футболиста. Работа на пользу, как сказал один дятел, не уточнил, что на пользу себе.
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+2
-4
avatar
Динамо-машина (Киев)
26.08.2020 в 15:06
Саша патриот Киева и Украины, возможно его работа в Киевсовете пойдёт на пользу столице.
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+6
-4
FC SD CLUB (Кривой Рог)
26.08.2020 в 15:13
Ага,"на пользу". Он будет вместе с Кличко за откаты землю под застройку отдавать.
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+1
-5
Гаринча (Киев)
26.08.2020 в 15:23
Этому зашоренному ничего не докажешь
+1
-4
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
26.08.2020 в 15:36
Нє, я розумію, що у вас в Кривому Розі всі такі, але Шовсковський відомий, наприклад, підтримкою поранених в АТО...
+4
-2
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
26.08.2020 в 15:56
Глоры кротов, сдавший целый регион роиссянам, не могут иметь голоса по любому вопросу
+1
-1
Гаринча (Киев)
26.08.2020 в 14:59
Два.... это сила! Такой лозунг будет?))
Ответить
+4
-4
avatar
Динамо-машина (Киев)
26.08.2020 в 15:05
Тебя одного де6ила достаточно.
Ответить
+4
-4
Гаринча (Киев)
26.08.2020 в 15:09
Дятел, иди к своим, там 100 грн предлагают за акцию))
+2
-4
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
26.08.2020 в 15:32
Кияни знають, що СаШо - другий після Зозулі з футболістів за кількістю грошей, переданих в АТО...
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+2
-1
Гаринча (Киев)
26.08.2020 в 15:50
Поделитесь полным списком и сумами. Иногда кем то созданные легенды не имеют ничего общего с реальностью.
+1
-3


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