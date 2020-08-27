Сенсация от Реброва, соперники Динамо в ЛЧ, победа Кривбасса. Главные новости за 26 августа
А также новичок в сборной Украины и ситуация с Месси
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 26 августа
Определились потенциальные соперники Динамо в Лиге Чемпионов
Завершился второй раунд квалификации Лиги Чемпионов. Еще во вторник ПАОК выбил "Бешикташ", и именно греческая команда заняла место среди несеяных в части представителей лиг. Вместе с ней вероятным соперником "Динамо" стал АЗ, который драматически обыграл "Викторию" (сравнял на последних секундах, а затем выиграл в овертайме - 3:1) и венский "Рапид", который был сильнее "Локомотива" (Загреб). "Динамо", напомним, будет сеяным, поэтому будет принимать соперника на своем поле.
Ребров сотворил сенсацию, Милевский еще в игре
Среди других результатов вчерашних матчей особенно выделяется победа "Ференцвароша" над "Селтиком". Шотландский гранд владел тотальным преимуществом, но подопечные Реброва лучше реализовывали свои моменты - 1:2 в пользу Фради. "Динамо" из Бреста одолело "Сараево" 2:1, Милевский и Хачериди участвовали в игре, но результативными действиями не отметились. Драматически прорвалось в третий раунд загребское "Динамо" - хорваты позволили "Клужу" сравнять на 90+3-й, но победили в серии пенальти.
Шевченко вызвал в сборную молодого защитника Динамо
В среду начался сбор национальной сборной Украины в рамках подготовки к первым матчам Лиги Наций. Напомним, что сине-желтые сыграют со Швейцарией дома и Испанией на выезде третьего и шестого сентября соответственно. Андрей Шевченко также вызвал воспитанника "Динамо" Александра Сироту, зато Виталий Буяльский, скорее всего, не поможет команде из-за травмы. Всего в списке Шевченко, напомним, 37 футболистов.
Стартовал Кубок Украины
Первый матч первого этапа - между возрожденным "Кривбассом" (переименованным "Горняком") и "Черкащиной" - должен был начаться в 17:00. Однако игру пришлось задержать из-за Президента Украины Владимира Зеленского, который лично хотел отметить возвращение легендарной для Кривого Рога команды. Вдохновленные главой государства криворожане одолели соперника со счетом 4:2.
История с Месси на первых страницах СМИ
На этот раз все обсуждают запрос Месси в ФИФА относительно своего трансферного сертификата, который выдается при переходе игрока из одного чемпионата в другой. Между тем, болельщики протестуют против руководства клуба, требуя сохранить Лионеля. Сам аргентинец все еще собирается прибыть на первую тренировку с участием нового главного тренера Рональда Кумана. По данным СМИ, "Манчестер Сити" готов предложить Месси трехлетний контракт.
Челси подписал защитника сборной Англии
Аристократы купили у "Лестера" Бена Чилвелла. По данным СМИ, лондонский клуб заплатил 50 млн евро. На счету 23-летнего защитника 99 матчей в АПЛ, в которых он забил четыре гола и отдал 10 результативных передач. Ранее "Челси" купил Тимо Вернера у "Лейпцига" и Хакима Зиеша у "Аякса", также в ближайшее время ожидается переход Кая Хавертца из "Байеру".
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