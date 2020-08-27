Сенсация от Реброва, соперники Динамо в ЛЧ, победа Кривбасса. Главные новости за 26 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 26 августа

Завершился второй раунд квалификации Лиги Чемпионов. Еще во вторник ПАОК выбил "Бешикташ", и именно греческая команда заняла место среди несеяных в части представителей лиг. Вместе с ней вероятным соперником "Динамо" стал АЗ, который драматически обыграл "Викторию" (сравнял на последних секундах, а затем выиграл в овертайме - 3:1) и венский "Рапид", который был сильнее "Локомотива" (Загреб). "Динамо", напомним, будет сеяным, поэтому будет принимать соперника на своем поле.

Среди других результатов вчерашних матчей особенно выделяется победа "Ференцвароша" над "Селтиком". Шотландский гранд владел тотальным преимуществом, но подопечные Реброва лучше реализовывали свои моменты - 1:2 в пользу Фради. "Динамо" из Бреста одолело "Сараево" 2:1, Милевский и Хачериди участвовали в игре, но результативными действиями не отметились. Драматически прорвалось в третий раунд загребское "Динамо" - хорваты позволили "Клужу" сравнять на 90+3-й, но победили в серии пенальти.

В среду начался сбор национальной сборной Украины в рамках подготовки к первым матчам Лиги Наций. Напомним, что сине-желтые сыграют со Швейцарией дома и Испанией на выезде третьего и шестого сентября соответственно. Андрей Шевченко также вызвал воспитанника "Динамо" Александра Сироту, зато Виталий Буяльский, скорее всего, не поможет команде из-за травмы. Всего в списке Шевченко, напомним, 37 футболистов.

Первый матч первого этапа - между возрожденным "Кривбассом" (переименованным "Горняком") и "Черкащиной" - должен был начаться в 17:00. Однако игру пришлось задержать из-за Президента Украины Владимира Зеленского, который лично хотел отметить возвращение легендарной для Кривого Рога команды. Вдохновленные главой государства криворожане одолели соперника со счетом 4:2.

На этот раз все обсуждают запрос Месси в ФИФА относительно своего трансферного сертификата, который выдается при переходе игрока из одного чемпионата в другой. Между тем, болельщики протестуют против руководства клуба, требуя сохранить Лионеля. Сам аргентинец все еще собирается прибыть на первую тренировку с участием нового главного тренера Рональда Кумана. По данным СМИ, "Манчестер Сити" готов предложить Месси трехлетний контракт.

Челси подписал защитника сборной Англии

Аристократы купили у "Лестера" Бена Чилвелла. По данным СМИ, лондонский клуб заплатил 50 млн евро. На счету 23-летнего защитника 99 матчей в АПЛ, в которых он забил четыре гола и отдал 10 результативных передач. Ранее "Челси" купил Тимо Вернера у "Лейпцига" и Хакима Зиеша у "Аякса", также в ближайшее время ожидается переход Кая Хавертца из "Байеру".