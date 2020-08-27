Соперники Динамо в ЛЧ, вызов для Сироты и усиление Челси. Главные новости за 26 августа. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 26 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Потенциальные соперники киевского "Динамо" в Лиге чемпионов, успех "Ференцвароша" Сергея Реброва и "Динамо-Брест" Артема Милевского, но и это не все наши новости на сегодня. Вызов Александра Сироты в национальную сборную Украины, опоздание президента Украины на матч "Кривбасса" и продолжение шопинга у лондонского "Челси". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.