Соперники Динамо в ЛЧ, вызов для Сироты и усиление Челси. Главные новости за 26 августа. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 26 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеСенсация от Реброва, соперники Динамо в ЛЧ, победа Кривбасса. Главные новости за 26 августа
Потенциальные соперники киевского "Динамо" в Лиге чемпионов, успех "Ференцвароша" Сергея Реброва и "Динамо-Брест" Артема Милевского, но и это не все наши новости на сегодня. Вызов Александра Сироты в национальную сборную Украины, опоздание президента Украины на матч "Кривбасса" и продолжение шопинга у лондонского "Челси". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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27.08.2020 в 10:04
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