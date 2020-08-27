Опускает команду под плинтус. Лужный призвал фанатов Карпат разобраться со Смалийчуком

Футболист в прошлом, экс-игрок "Карпат", "Динамо", лондонского "Арсенала" и сборной Украины Олег Лужный прокомментировал кризис в львовских "Карпатах" и перспективу развития "зелено-белого" футбольного клуба при новом руководстве.

По моему мнению, это вообще нездоровая ситуация. Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук - психически неуравновешенный человек. Это вам скажет любой врач или психолог. Для чего покупать половину акций футбольного клуба и не поднимать команду с последнего места и впоследствии бороться за еврокубки, а топить ее, загонять во Вторую лигу? Чтобы уничтожить и потом делать "Карпаты" (Галич)? Какой смысл в этом? Что бы сделал в этом случае нормальный человек? Вот, например: ты купил машину, отремонтировал ее, привел в порядок и ездишь дальше. А Смалийчук не появлялся в клубе, не обращался к игрокам. А потом говорит, что нам "Карпаты" не нужны. Тогда зачем ты их покупал? Проблема, что сейчас в Украине в футбол лезет много людей, которые не понимают, что и как они должны делать. Могу поспорить: Смалийчук не является совладельцем "Карпат", за ним кто-то стоит.