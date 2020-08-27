Опускает команду под плинтус. Лужный призвал фанатов Карпат разобраться со Смалийчуком
И вспомнил историю, как Дыминский отказался от продажи клуба
Футболист в прошлом, экс-игрок "Карпат", "Динамо", лондонского "Арсенала" и сборной Украины Олег Лужный прокомментировал кризис в львовских "Карпатах" и перспективу развития "зелено-белого" футбольного клуба при новом руководстве.
По моему мнению, это вообще нездоровая ситуация. Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук - психически неуравновешенный человек. Это вам скажет любой врач или психолог. Для чего покупать половину акций футбольного клуба и не поднимать команду с последнего места и впоследствии бороться за еврокубки, а топить ее, загонять во Вторую лигу? Чтобы уничтожить и потом делать "Карпаты" (Галич)? Какой смысл в этом?
Что бы сделал в этом случае нормальный человек? Вот, например: ты купил машину, отремонтировал ее, привел в порядок и ездишь дальше. А Смалийчук не появлялся в клубе, не обращался к игрокам. А потом говорит, что нам "Карпаты" не нужны. Тогда зачем ты их покупал? Проблема, что сейчас в Украине в футбол лезет много людей, которые не понимают, что и как они должны делать. Могу поспорить: Смалийчук не является совладельцем "Карпат", за ним кто-то стоит.
Мои хорошие знакомые из Львова, серьезные люди с серьезными деньгами, фанаты футбола, которые, как и все нормальные львовяне, переживают за "Карпаты", реально готовы были хоть завтра выкупить половину акций. Игорь Валерьевич Коломойский тоже хотел их выкупить, однако Петр Дыминский отказал ему.
Они хорошо знают Дыминского, звонили ему. Петр Петрович сказал: подъедет юрист и поговорит с вами. Хотели встретиться с Дыминским в любой стране мира (где он сейчас?). В итоге это все закончилось ничем, поэтому эти люди поняли, что с той забавы ничего не будет.
На месте фанатов я бы разобрался с новым совладельцем "Карпат", который пускает команду под плинтус. Вместо этого они его поддерживают.
Что будет дальше с львовскими "Карпатами"? По моему мнению, надо позвать Олега Смалийчук на встречу с болельщиками, пусть он объяснит ситуацию. Представители Игоря Коломойского пусть тоже приедут.