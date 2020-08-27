Мирослав Ступар: О встречах с Платини, грузинских аферистах и приключении с самолетом на Ташкент

Бывший голкипер и арбитр ФИФА, а ныне профессор кафедры спортивно-педагогических дисциплин Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника Мирослав Ступар в четверг, 27 августа празднует свой 79-й День рождения. Вячеслав Кульчицкий поздравил именинника с праздником, пригласив стать гостем рубрики "Слово за слово".

ДВА АКТА ЖИЗНЕННОЙ ПЬЕСЫ

- Что значит для вас игра миллионов?

- Очень многое. Прежде всего, это игра, сохраняющая интригу. В то время, когда я родился - а это середина минувшего столетия, футбол пользовался всенародной любовью. Этому способствовали и условия. Хоть и не было тогда шикарных стадионов, зато повсюду были площадки. В моем родном Ивано-Франковске такие располагались на Гирке, возле Ратуши, на самих стадионах. В детстве всюду мы играли в футбол как в самую простую игру. Большинство детей использовало ее как достойное занятие в свободное от учебы время. На любой площадке достаточно было поставить два портфеля - и уже есть две стойки для ворот! Больше ничего и не нужно было! Вот с тех давних пор футбол и проник в самое сердце, в душу и сознание каждого из нас. Любовь к этой игре проявлялась буквально у всех. Причем, занимались не только футболом. Я, например, начинал с баскетбола, параллельно деля его с футболом. Но впоследствии именно этот вид спорта перевесил, и навсегда остался в моей жизни. Я получил профессию преподавателя, и по сегодняшний день работаю по соответствующему профилю в вузе. В футбол на протяжении многих лет я играл сам, будучи вратарем, а затем почти два десятка лет занимался судейством.

- Как считаете, с кем больше ассоциируется ваше имя - с вратарем или арбитром?

- Пожалуй, все-таки с арбитром. Действующие футболисты на слуху у болельщиков лишь в период активных выступлений. Когда же завершил карьеру - внимание к таким постепенно угасает. Да и по временному отрезку арбитраж в моей жизненной пьесе - акт второй.

"АУСВАЙС" ДЛЯ 120-РУБЛЕВОЙ КАССЕТЫ

- Какой вопрос журналисты задают вам чаще всего?

- Сразу скажу: однотипного вопроса нет. Правда, все зависит от тематики интервью. Но как бы там ни было, а вопрос о том, что произошло при моем судействе в матче чемпионата мира 1982 года Франция - Кувейт доминирует всегда. Тогда, напомню, при счете 3:1 в пользу французов их лидер Алан Жиресс забил мяч после того, как кувейтские защитники приостановились, услышав свисток с трибуны. Но после шестиминутной паузы, во время которой спустившийся с ложи для почетных гостей шейх Кувейта грозил увести команду с поля, я решил дать "спорный мяч". А гол, естественно, отменил.

- Кстати, тот злосчастный поединок, приведший к немалым переживаниям, вам часто снился?

- Нет, не часто. А вот заснуть после его окончания не давал долго. Еще когда я находился в Мадриде, то и дело задавал себе вопрос: почему тот спровоцированный болельщиками свисток с трибуны выпал именно на мою долю? И почему на то время никаких методических рекомендаций в правилах для судей не существовало? Они появились лишь через 24 года, когда в циркуляре вопросов и ответов ФИФА случившийся со мной прецедент был охаректеризован точь-в-точь как в моем тогдашнем решении - спорный мяч. Моя проблема в матче Франция - Кувейт заключалась лишь в том, что это решение было принято мною с паузой. Ведь тогда никто не знал что делать - ни я, ни мои помощники на линиях. Одна команда хотела, чтобы гол был засчитан, а другая грозилась уйти с поля. Что и говорить, проблема была нешуточная… Однако интуитивно я чувствовал, что необходимо продолжить игру имеено спорным мячом, что и сделал.

- Видеозапись того матча в домашней коллекции храните?

- Безусловно. Но по правде говоря, пересматривать его желания уже нет. Ведь вся игра осталась у меня в памяти, и все моменты в ней четко отпечатались. Кстати, видеозапись матча взял тогда же в Мадриде. В пресс-центр чемпионата я, как его участник, имел возможность зайти и попросить кассету, что мною и было сделано.

- Видеокассеты в ту пору стоили очень дорого...

- Да, у нас она стоила 120 рублей. Это месячная зарплата среднего советского человека. Но тогда за рубежом не было такого материализма, как сейчас. Пришел в пресс-центр, показал "аусвайс", что ты рефери - и все! Тебе записали матч и подарили кассету.

ВСПОМНИТЬ ПРОШЛОЕ С ЛЕГЕНДАРНЫМ ФРАНЦУЗОМ

- С кем-то из участников того матча впоследствии общались?

- Когда еще судил, то однажды получил назначение в Югославию, где судил еврокубковый поединок между загребским "Динамо" и лондонским "Куинз Парк Рейнджерс". Там встретился с Матовиновичем, своим ассистентом в матче Франция - Кувейт. А спустя много лет, в 2006-м, тепло пообщались с приехавшим в Украину со служебным визитом Мишелем Платини, тогдашним членом исполкома ФИФА и УЕФА. Он был капитаном французской сборной в том самом поединке с кувейтцами, хотя на тот момент уже покинул поле. Увидев фотографии со скандального матча, на котором Платини запечатлен рядом со мной перед стартовым розыгрышем, он сразу вспомнил те события и улыбнулся. Что ж, это жизнь - всякое бывает.

- С Платини общались на английском?

- Нет, я говорил на немецком языке, так как английский понимаю плохо. Могу немного изъясняться, но до совершенства далеко. Во время нашей беседы был переводчик, поэтому проблем не возникло.

ДИНАМОВСКИЕ КУРТКИ ДЛЯ "КУТАИССКИХ ТОРПЕДОВЦЕВ"

- Остались ли люди, которые держат на вас зуб за судейство?

- Думаю, что я никому так не насолил, чтобы держать на меня зуб. Хотя некоторые неудачные моменты, которых невозможно избежать в судействе, конечно же, иногда случались. К счастью, крайне редко. К тому же, они не носили угрожающего характера. Это сейчас, с появлением системы ВАР, можно достичь более качественного арбитража. Не скажу, что безошибочного, но тем не менее. К сожалению, судьи допускают огрехи даже с ВАРом. В продолжение же ответа на ваш вопрос могу сказать: такого, чтобы я с кем-то не здоровался и не подавал руки, не было.

- Как часто берете в руки свисток?

- Часто. Особенно так было до карантина, ведь у меня, как преподавателя, есть практические занятия со студентами факультета физвоспитания. А вот в качестве рефери, то всего год назад судил матч ветеранов ивано-франковского "Прикарпатья" и львовских "Карпат". Такие игры обычно всегда поручают судить мне. Что касается выездных поединков, то четырьмя годами ранее по просьбе моего давнего друга из США Эдуарда Лучина проводил организованный им матч памяти Ильи Цымбаларя в Одессе.

- Какой розыгрыш со стороны коллег или футболистов вспоминаете чаще всего?

- Таких не было. Но один прикол из своей карьеры все же расскажу. В 1963 году я играл за сборную республики, в составе которой тогда были такие футболисты, как Круликовский, Пузач, Капличный, Станкявичюс, Секеч. Мы играли с киевским "Динамо", после чего группу из нескольких человек пригласили в столичную команду. Приятно вспомнить, что тогда я, молодой парень, попал в коллектив, где на последнем рубеже играли такие мастера, как Макаров, Банников и Рудаков. В этой компании был четвертым голкипером, выступая за дубль. Так вот, живя в столичном отеле "Театральный", где соседом по номеру у меня был Федор Медвидь, как-то вечером раздался телефонный звонок. Я снял трубку. На том конце провода мужской голос с грузинским акцентом: "Здравствуйтэ! А Федя есть?". Я отвечаю: "Нет". А звонивший и говорит: "Это звонят футболисты из "Торпедо" (Кутаиси). Мы были за границей, а по пути домой ночевать будем в Киеве. Тут нас девушки приглашают в Оперный театр, и есть желание попросить у вас спортивную пижаму (подразумевалась шерстяная куртка голубого цвета с буквой "Д")". "Нет проблем - приходите, я вам дам", - наивно отвечаю звонившему. Вскоре пришло двое спортивного вида парней, внешне действительно похожих на грузин. Оставили нам какой-то свитер, одолжив на время взамен куртки. Как взяли - так и по сегодняшний день (улыбается).

ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА ОТ ИНСПЕКТОРА ГАИ

- Когда в последний раз хохотали до слез?

- Хм… Честно: даже не помню. Но как-то недавно меня рассмешила моя младшая внученька. Что-то такое выдала, что действительно до слез смеялся.

- Каким был ваш первый штраф и за что?

- Это было в роли автомобилиста. Как-то спрятавшиеся за поворотом гаишники останавливают меня: "Ваши документы?". Протягиваю права, инспектор смотрит: "Вы - топ-судья?". "Да, - говорю. - Судья". "Что же вы нарушаете? Вот когда футболисты нарушают правила, что вы делаете?". Я отвечаю: "Выношу предупреждение в виде желтой карточки". А инспектор мне: "Ну вот видите! И я тоже должен в отношении вас что-то предпринять". Я ему в шутку и говорю: "Ну тогда давайте мне желтую карточку". Вместе посмеялись и я поехал дальше. Но вот когда в начале 90-х были введены камеры-видеонаблюдатели, то о том, где "засветишься" с превышением скорости, и не подозреваешь. Как-то и пришло мне из исполнительной службы письмо с требованием оплатить на счет государственной автоинспекции штраф в сумме 60 или 80 рублей - приличные по тем временам деньги. Пришлось заплатить, никуда не денешься.

- Была ли ситуация, которая помогла решить серьезную проблему благодаря вашей популярности?

- Может, какие-то незначительные проблемы и были, однако я никогда не спекулировал ни своим статусом, ни именем.

- Опаздывали ли вы когда-нибудь на самолет?

- Один раз опоздал, и весьма серьезно. Мне предстояло лететь из Львова на судейство матча в Ташкент. Во львовский аэропорт я приехал машиной из Ивано-Франковска заблаговременно, и зарегистрировавшись на рейс, решил сходить в ресторан поужинать. До вылета оставался час, и зная о том, что в зале аэропортовского ресторана слышны объявления для пассажиров, я себе спокойно принимал пищу. Сижу за столом, ужинаю, но объявления о посадке на мой рейс все нет и нет. Рассчитался и направился к стойке выхода на посадку. А там мне говорят: "Ваш самолет уже улетел". Оказывается, меня, как прошедшего регистрацию пассажира, искали, и по просьбе приехавшего в аэропорт чуть позже меня моего львовского ассистента Игоря Дутко держали самолет минут десять. Но так и не дождавшись, в Ташкент улетели без меня.

- И как же вы потом добирались в столицу Узбекистана?

- В том-то и дело, что добраться в Ташкент я не мог, так как другого самолета не было. Я должен был вылетать вечерним рейсом, а игра уже на следующий день. Ничего другого не оставалось, как идти в телефонную кабину и звонить в Москву ответственному за судейство Павлу Козакову. Объяснил ему ситацию и спросил, как быть дальше: лететь в Москву, а оттуда в Ташкент или вообще не лететь. Учитывая, что Ташкент - город хлебный, вылететь туда из Москвы в ту пору было весьма проблематично. Казаков меня успокоил, что сделают мне замену, послав в Ташкент арбитра из расположенной намного ближе Алма-Аты. В общем, матч тот я не судил, и все ограничилось замечанием.

ТРИ ЦЕННОСТИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

- Говорят, что в жизни нужно попробывать всё. Есть ли вещи, которые вы никогда не попробуете?

- Наверное, прыгнуть с парашутом (улыбается). Хотя в мире есть много вещей, которые ты либо не имеешь возможности попробовать априори, либо сам не готов этого сделать.

- Как, например, в Азии отведать собачатину или во Франции лягушачьи лапки?

- (Смеется). Да-да! Хотя попробовать лягушатину возможность была, но я отказался от такого предложения. Почему? Ассоциация не очень приятная.

- У вас есть личный девиз или кредо?

- Если коротко, то оно выглядит так: "Не сдаваться, а двигаться только вперед!". Будь ты больным или не в настроении, все равно должен двигаться вперед, зная, что это дает позитивные эмоции и нужный результат.

- Чем вы гордитесь больше всего в жизни?

- О том, что было в моей профессиональной деятельности и что этим я горжусь, не стал бы говорить. Ведь у человека есть разные ценности на разных отрезках жизни, так ведь? Сегодня я больше всего горжусь своими внучками. Старшая, 17-летняя Софийка, учится в Киевском Национальном университете имени Шевченко, а двое других еще школьницы - Полина учится в пятом классе, а Арина скоро пойдет в первый. Они - моя ценность.

МОЛИТВЫ ИЗ БИБЛИИ

- Черты характера, которые вы цените в людях?

- Лично я выделяю скромность, честность и искренность. Эти три вещи можно объединить в одну - совесть человека. Вот с такими людьми мне всегда приятно общаться.

- Какое прозвище было у вас в детские или юношеские годы?

- Не припомню такого, чтобы в детстве у меня была какая-то кличка. Это уже потом, в школьную пору, когда я подрос и носил прическу "а ля Элвис Пресли" - "кок", брюки были "дудочки", а туфли на платформе, меня называли Стилягой. А старшие люди иногда в мой адрес говорили "Пижон".

- Если бы у вас была возможность путешествовать в веках на машине времени, то в каком году и где вы бы хотели очутиться?

- Охотно вернулся бы в прошлое. А точнее, в 1981-й год, в страну Норвегию. Побывал я тогда в роли рефери ФИФА в ее столице Осло, и тот визит меня очень впечатлил. Прежде всего, размеренной жизнью норвежцев, их высоким уровнем. С удовольствием оказался бы там вновь и посмотрел, все ли у них осталось так же. Впрочем, наверняка так оно и есть до сих пор, ведь не зря же по статистике Норвегия имеет наивысший индекс развития и процветания людей в мире.

- Читали хоть раз в жизни Библию?

- Эту Книгу хотя бы раз в жизни обязательно нужно прочитать. Помню, когда в советское время Библия была запрещенной и о ней нельзя было вслух говорить, мама мне ее показала. Не сказал бы, что теперь ее читаю, но она всегда находится на тумбочке у кровати, и я каждый вечер открываю ту или иную страницу для чтения молитв.

"ЛАМПОЧКА ИЛЬИЧА" И ШОК ДЛЯ КАНАДЦЕВ

- С кем из известных политиков мира хотели бы пообщаться?

- Можно говорить о разных политиках. Например, о Премьер-министре Великобритании Уинстоне Черчилле, о котором я высокого мнения, или о президенте США Франклине Рузвельте. Из нынешних же политиков очень хотелось бы пообщаться с первым Президентом Украины Леонидом Кравчуком.

- Приходилось ли вам выигрывать в лотерею?

- Нет. Я в азартные игры не играю.

- На ваш взгляд, какие три самых важных изобретения человечества?

- Прежде всего, к таким отношу изобретения из области инновационных технологий - компьютеры, мобильные телефоны, интернет. Это дает возможность людям без проблем общаться с другими континентами. Я это часто делаю, связываясь благодаря Viber или WhatsUpр с друзьями и знакомыми из США, Канады и других стран. И это ничего не стоит по деньгам! А что говорить о таких изобретениях, как механические средства передвижения - автомобиль, поезд, самолет! Может, это покажется нынче банальным, но так называемая "лампочка Ильича" - уникальное произведение американского изобретателя Эдисона. Не будь его, мы бы до сих пор могли бы сидеть в темноте. Благодаря же открытию Эдисона человечество получило возможность развиваться серьезно.

- От чего у вас сразу же поднимается настроение?

- Если у всех тех, кто меня окружает, хорошее настроение, то и у меня оно сразу же поднимается.

- Что любите смотреть на ночь - ток-шоу или комедии?

- Ни то, ни другое. Чаще всего включаю матчи с участием команд НБА и НХЛ. Особенно сейчас, когда проходят финальные стадии. Очень интересно. Про мое отношенеи к бастекболу я уже говорил выше, а что касается хоккея, то когда-то к нему было приковано повышенное внимание всего Союза. Никогда не забуду 1972 год, когда сборная СССР отправилась в заокеанское турне, где в знаменитой первой Суперсерии неоднократно побеждала канадскую сборную. Для канадцев это было настоящим шоком.

ВСЕГДА БЫТЬ ОПТИМИСТОМ

- Есть ли у вас песни, напоминающие об определенном периоде вашей жизни?

- Говорить конкретно сложно, ведь таких песен очень много. Могу сказать, что смысловое наполнение песен прошлых лет всегда в памяти. Они на слуху, и текст надолго откладывается в сознании. Увы, сегодня таких песенных шедевров крайне мало. Из того. что мне понравилось, песня "Плакала я" в исполнении дуэта "Казка". Душевная, красивая песня. Сегодняшняя поп-музыка в целом хоть и имеет ритмичность, но если прислушаться к словам, то смыслового наполнения в них нет.

- В каком месте на планете хотели бы вновь очутиться?

- Хотелось бы побывать в какой-нибудь новой стране. Дочь моих знакомых живет в Новой Зеландии, в городе Окленде. Так вот, она мне рассказала об этой удивительной стране, после чего у меня и возникло желание туда слетать. Нельзя сказать, что там коммунизм, да и раем Новую Зеландию не назовешь. Но там полная демократия, справедливые законы, замечательные условия для жизни и, безусловно, климат. В этой стране круглый год светит солнце.

- Есть ли у вас мечта, которая еще не осуществилась?

- Знаете, ваш вопрос невольно воскресил в памяти слова несколько грустного танго: "Мне бесконечно жаль своих несбывшихся мечтаний, и только боль воспоминаний гнетет меня" (смеется). У каждого из нас есть мечты, какие-то мысли. Что-то сбылось, что-то - нет. Вот поэтому и частично "жаль". А вообще исхожу из того, что приходится довольствоваться тем, что есть и благодарить Бога за то, что было. В жизни всегда нужно быть оптимистом.