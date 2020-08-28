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Ибрагимович остается в Милане, Барселона пытается переубедить Месси. Главные новости за 27 августа

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Ибрагимович остается в Милане, Барселона пытается переубедить Месси. Главные новости за 27 августа
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 27 августа

Президент Барселоны готов уйти в отставку ради Месси

Руководство “Барселоны” не отказывается от своих попыток переубедить Лионеля Месси остаться в клубе. Президент “Барсы” Жозеп Бартомеу, чьи полномочия истекают в марте 2021 года, согласен досрочно уйти в отставку, если Месси публично заявит о том, что он остается, сообщают многочисленные источники. Однако 33-летний капитан “Барсы” не собирается менять своего решения. Появляются детали возможного перехода Месси в “Манчестер Сити”. Sky Sports информирует, что аргентинец провел трехчасовую беседу с главным тренером “Сити” Хосепом Гвардиолой, обсуждая возможный трансфер.

Ибрагимович договорился о контракте с Миланом

“Милан” согласился на условия Златана Ибрагимовича и подпишет с 38-летним шведом контракт на один год с зарплатой семь миллионов евро на сезон, сообщает Sky Sport. Также Ибрагимович возьмет “несчастливый” девятый номер, под которым неудачно пытались проявить себя многочисленные форварды “Милана”.

Шевченко рассказал, сколько он еще проработает в сборной

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с продлением контракта с УАФ. "Мы уже давно пришли к соглашению, остались формальности. Мои помощники уже здесь. Подписали год плюс полтора. В общем – два с половиной", – сказал Шевченко.

Трансфер Матвиенко в Наполи зависит от продажи Кулибали

“Наполи” обратится к варианту с покупкой защитника “Шахтера” Николая Матвиенко, если продаст кого-то из пары своих центральных защитников, Калиду Кулибали или Николу Максимовича, информирует Sportitalia. Сумма возможного трансфера Матвиенко – 15 млн евро и пять миллионов бонусов.

Рекордсмен АПЛ завершил карьеру

Полузащитник Гарет Барри объявил о решении завершить карьеру. Последним клубом 39-летнего хавбека был "Вест Бромвич Альбион", за который он выступал с сезона-2017/2018. Также Барри играл за "Астон Виллу", "Эвертон" и "Манчестер Сити". Ему принадлежит рекорд по количеству матчей в АПЛ – 653.

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