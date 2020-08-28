Ибрагимович остается в Милане, Барселона пытается переубедить Месси. Главные новости за 27 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 27 августа

Руководство “Барселоны” не отказывается от своих попыток переубедить Лионеля Месси остаться в клубе. Президент “Барсы” Жозеп Бартомеу, чьи полномочия истекают в марте 2021 года, согласен досрочно уйти в отставку, если Месси публично заявит о том, что он остается, сообщают многочисленные источники. Однако 33-летний капитан “Барсы” не собирается менять своего решения. Появляются детали возможного перехода Месси в “Манчестер Сити”. Sky Sports информирует, что аргентинец провел трехчасовую беседу с главным тренером “Сити” Хосепом Гвардиолой, обсуждая возможный трансфер.

“Милан” согласился на условия Златана Ибрагимовича и подпишет с 38-летним шведом контракт на один год с зарплатой семь миллионов евро на сезон, сообщает Sky Sport. Также Ибрагимович возьмет “несчастливый” девятый номер, под которым неудачно пытались проявить себя многочисленные форварды “Милана”.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с продлением контракта с УАФ. "Мы уже давно пришли к соглашению, остались формальности. Мои помощники уже здесь. Подписали год плюс полтора. В общем – два с половиной", – сказал Шевченко.

“Наполи” обратится к варианту с покупкой защитника “Шахтера” Николая Матвиенко, если продаст кого-то из пары своих центральных защитников, Калиду Кулибали или Николу Максимовича, информирует Sportitalia. Сумма возможного трансфера Матвиенко – 15 млн евро и пять миллионов бонусов.

Полузащитник Гарет Барри объявил о решении завершить карьеру. Последним клубом 39-летнего хавбека был "Вест Бромвич Альбион", за который он выступал с сезона-2017/2018. Также Барри играл за "Астон Виллу", "Эвертон" и "Манчестер Сити". Ему принадлежит рекорд по количеству матчей в АПЛ – 653.