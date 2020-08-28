Сага Месси, контракты Шевченко и Златана. Главные новости за 27 августа. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 27 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеИбрагимович остается в Милане, Барселона пытается переубедить Месси. Главные новости за 27 августа
Готовность президента "Барселоны" уйти в отставку, согласие "Милана" на условия Златана Ибрагимовича, но и это не все наши новости на сегодня. Комментарий тренера сборной Украины Андрея Шевченко по поводу продления контракта с УАФ, бутсы на гвоздь от рекордсмена АПЛ, сага "Наполи" и Николая Матвиенко. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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