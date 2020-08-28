Стало известно, во сколько обойдется реконструкция стадиона Металлург в Кривом Роге

это больше 20-ки миллионов долларов. В Европе за такие деньги стадионы с нуля строят. Ах да, там же этим не занимаются "президенты" страны со всякими там Юзиками. И еще вопрос, там в Полтаве тоже стадион так себе, полтавчанам тоже дадут 60 лямов на реконструкцию или надо ждать президента с Полтавы?