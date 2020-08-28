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Стало известно, во сколько обойдется реконструкция стадиона Металлург в Кривом Роге

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Стало известно, во сколько обойдется реконструкция стадиона Металлург в Кривом Роге
Новина українською

Стоимость реконструкции стадиона "Металлург" в Кривом Роге обойдется в 600 млн гривен.

В ходе работ количество мест на стадионе сократится с 29 783 до 16 750.

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Стадион построен 1970 года, реконструирован в 1999 (установлены пластиковые сиденья). Расположен вблизи станции Проспект Металлургов.

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В статье: Стадион Кривбасс (Кривой Рог) Кривой Рог
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Источник:
veskr.com.ua

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Комментарии (7)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.08.2020 в 11:37
У багатьох обласних центрах центральні стадіони в жалюгідному стані, побудовані вони ще у 50-60-х роках минулого століття. До речі, й у містах, де є клуби УПЛ. Невже не можна спрямувати у 5-6 міст, у тому числі й у свій Кривий по 100-120 млн.? Цього би якщо би звісно не крали вистачило на реконструкцію. Так ні, треба проявити дубову містечковість Зе-кретину.((
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Микко82 (Херсон)
28.08.2020 в 11:33
Головне, що це не кошти Кривбаса, а кошти з держбюджету по Програмі Президента України. І це навіть не в обласному центрі. Може так стадіон Кристал в Херсоні відремонтувати? Скільки було розмов в 2015 році, що Таврія буде грати в Херсоні, щоб показати що Крим - це Україна, що виділять гроші з бюджету на стадіон... Пройшло 5 років ні стадіону, ні Таврії (десь там повільно вмирає в Бериславі). А тут Зе як помахом чарівної палички: хочу Кривбас - є Кривбас, хочу стадіон - буде стадіон. Більше коментувати культурно не хочеться.
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+1
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Acsakal (Kharkov)
28.08.2020 в 11:16
Висновок: якщо якесь село бажає мати футбольний стадіон, воно має зробити президентом односельця. Даруйте, криворожани, цей абсурд не в образу до вас і до вашого міста.
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+1
0
Гаринча (Киев)
28.08.2020 в 10:55
Налогоплательщики заплатят за то, что, на радость Вове, временно оживят этот труп. Это Украина 2020!
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+2
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aleks68
28.08.2020 в 10:49
"юзик-арена".ох и погреет руки зелёная плесень
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+5
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Динамо-машина (Киев)
28.08.2020 в 10:47
А.х.у.е.т.ь., 20 миллионов евро потратить на реконструкцию старого стадиона, и при этом уменьшить вместимость почти в 2 раза. В городе, где население 650 000. "Классно", "супер"!!!! Видно Юзик ещё не нажрался, очень худым себя чувствует.
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+5
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donkrot (Донецк)
28.08.2020 в 10:29
это больше 20-ки миллионов долларов. В Европе за такие деньги стадионы с нуля строят. Ах да, там же этим не занимаются "президенты" страны со всякими там Юзиками. И еще вопрос, там в Полтаве тоже стадион так себе, полтавчанам тоже дадут 60 лямов на реконструкцию или надо ждать президента с Полтавы?
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+6
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