Стало известно, во сколько обойдется реконструкция стадиона Металлург в Кривом Роге
Есть еще "Горняк"
Стоимость реконструкции стадиона "Металлург" в Кривом Роге обойдется в 600 млн гривен.
В ходе работ количество мест на стадионе сократится с 29 783 до 16 750.
Стадион построен 1970 года, реконструирован в 1999 (установлены пластиковые сиденья). Расположен вблизи станции Проспект Металлургов.
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Источник:veskr.com.ua
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Комментарии (7)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.08.2020 в 11:37
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Микко82 (Херсон)
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Acsakal (Kharkov)
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aleks68
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donkrot (Донецк)
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