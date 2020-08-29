Переговоры по Супряге, матчи Кубка, звездный новичок Челси. Главные новости за 28 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 28 августа

В пятницу сыграли новички Первой лиги против совсем юных членов ПФЛ. "Полесье" минимально обыграло "Чайку", которая дебютировала во Второй лиге в прошлом году. Победный гол на счету Даудова. А вот тернопольской "Ниве" пришлось приложить усилия, чтобы обыграть "Карпаты" из Галича, которые впервые заявились в третий дивизион - 1:2 в пользе более статусной команды.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что "Динамо" не хочет продавать Владислава Супрягу в Италию. Называлась сумма в 10 млн евро. Однако сейчас одно из изданий сообщает, что "Болонья" готова заплатить 13 млн и гарантирует дополнительные бонусы. Киевский клуб все еще не соглашается, но прогресс в переговорах якобы есть.

Возможно, именно по этой причине Мирча Луческу не хочет отпускать в аренду Назария Русина. Для прессы - потому что румынский специалист хочет познакомиться с игроком, который из-за коронавируса пропустил значительную часть подготовки перед сезоном. Ранее Русину прогнозировали аренду в "Зарю", или "Днепра-1". Между тем луганский клуб нашел альтернативу динамовском форварду - говорят, что в ближайшее время контракт с ним должен подписать Александр Гладкий. 33-летний нападающий не подтвердил слухи, но и не опроверг.

Сообщается, что уругвайским полузащитником интересуются пять клубов - "Рома", "Наполи", "Кальяри", "Лилль" и "Фенербахче". "Динамо" оценивает Карлоса по меньшей мере в пять миллионов евро. Стоит добавить, что в Киев Где Пена приехал в статусе свободного агента, за полтора года забил 11 голов в 48 матчах.

В прошлом сезоне киевский клуб удивил трансферами молодых легионеров - 21-летнего ивуарийца Бенито и 20-летнего бельгийца Каргбо. В течение прошлого чемпионата они выступали в основном за дубль. В новом сезоне попытаются закрепиться в Украине благодаря "Олимпику" - донецкий клуб берет обоих в аренду до зимы с возможностью продления соглашения до лета.

В ровенском "Вересе" положительные тесты сдали шесть игроков. Именно сегодня - 29 августа - команда Юрия Вирта должна была сыграть матч Кубка Украины с черкасским "Днепром". В связи с ситуацией, УАФ перенесла игру на 8 сентября. Больных обнаружили и в краматорском "Авангарде". Как следствие, краматорская команда вынуждена перенести кубковую игру с запорожским "Металлургом" и матч первого тура Первой лиги с "Черноморцем". По данным СМИ, также пять игроков заболели в "Агробизнесе".

Стало известно, сколько будет стоить реконструкция стадиона в Кривом Роге

Как известно, на днях в Кривом Роге возродился футбольный клуб "Кривбасс" (был переименован другой клуб - "Горняк"). На этом хорошие новости для города не заканчиваются - запланирована реконструкция стадиона "Металлург". На это выделено 600 млн гривен. При этом количество мест будет уменьшено с почти 30 000 до 16 700.

Челси подписал звездного ветерана

Бывший капитан "Пари Сен-Жермен" Тияго Силва подписал контракт с лондонским "Челси". Действие соглашения - один год, но с возможностью продления еще на год. За парижан бразилец выступал восемь лет, за это время семь раз становился чемпионом Франции, а последний матч за ПСЖ 35-летний центрбэк сыграл в финале Лиги чемпионов. Также Силва три года отыграл за "Милан". За сборную Бразилии сыграл 89 матчей.

Матч между победителями Лиги Чемпионов и Лиги Европы состоится 24 сентября в столице Венгрии Будапеште. По данным немецких СМИ, УЕФА впервые после карантина допустит на игру под своей эгидой зрителей. Клубы получат по три тысячи билетов, еще 14 000 будут реализованы. При этом вместимость арены "Ференц Пушкаш" - 67 000 зрителей.