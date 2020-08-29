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Плюсы будут показывать матчи трех клубов УПЛ, но закроют программу Профутбол – ТаТоТаке

Общие новости
(2 голосов)

Инсайды от "ТаТоТаке"

Плюсы будут показывать матчи трех клубов УПЛ, но закроют программу Профутбол – ТаТоТаке
Новина українською

"Плюсы" продолжат транслировать матчи "Динамо", "Днепра-1" и "Зари". Четвертым клубом, который не попал в пул, должен был стать "Рух", сообщает "ТаТоТаке". Согласно их информации, руководство телеканала сочло трансляции матчей новичка УПЛ непривлекательными с коммерческой точки зрения. Кроме того, согласно календарю - все четыре вышеперечисленные клубы в основном играют свои матчи синхронно дома или на выезде, что не выгодно для транслятора.

Также на канале было принято решение о закрытии программы "Профутбол" в его сегодняшнем виде: с двумя постоянными ведущими и экспертами в студии. Проект достаточно дорогой в производстве и на данный момент не имеет возможности показывать хотя бы половину матчей УПЛ.

Однако ведущий шоу Игорь Цыганык, скорее всего, останется на канале, а спортивная редакция создаст новый формат обзоров матчей УПЛ с его участием. Окончательное решение будет принято на следующей неделе.

Напомним, "Десна", домашние матчи которой в прошлом сезоне транслировались на каналах Униан и 2 + 2, с нового сезона вошла в пул телеканала Футбол.

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В статье: Профутбол Рух (Львов)
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Комментарии (12)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.08.2020 в 11:50
Немає більше футбольних передач
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0
0
pgb (Харьков)
29.08.2020 в 11:47
теперь сашалабада или в порно или в депутаты...
Ответить
0
-1
avatar
armik (Киев)
29.08.2020 в 11:34
Кизлец котенку, больше срать не будет!
Ответить
+1
-2
марафон (Сумы)
29.08.2020 в 11:27
Як стримати сльози?
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+3
-2
ffggpl (Харьков)
29.08.2020 в 11:28
Ти жартуеш?
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0
-2
Prach13 (Дрогобич)
29.08.2020 в 11:15
Коломойські кинули всіх! тепер Львів ім не цікавий,Ахметов своіх не кидає!робіть висновки.
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+2
-1
Alex.696 (Немирів)
29.08.2020 в 11:48
До пори, до часу.
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0
0
jmen2986 (Kiev)
29.08.2020 в 11:04
Очень жаль, грустно,уходят хорошие проекты,десятилетие позади
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+2
-1
Hanter44 (Baburka)
29.08.2020 в 11:45
Где ты узрел хороший проект?
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+1
-1
Alex.696 (Немирів)
29.08.2020 в 11:48
Агромний хвутбол!!!
0
0
Dozenko (NewYork)
29.08.2020 в 11:02
.
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+2
-1
avatar
Siren05 (Мариуполь)
29.08.2020 в 11:30
Дозенко молодец. Ставлю лайк за краткость и находчивость! Всё ясно. Точка...
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+1
-1


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