Плюсы будут показывать матчи трех клубов УПЛ, но закроют программу Профутбол – ТаТоТаке

"Плюсы" продолжат транслировать матчи "Динамо", "Днепра-1" и "Зари". Четвертым клубом, который не попал в пул, должен был стать "Рух", сообщает "ТаТоТаке". Согласно их информации, руководство телеканала сочло трансляции матчей новичка УПЛ непривлекательными с коммерческой точки зрения. Кроме того, согласно календарю - все четыре вышеперечисленные клубы в основном играют свои матчи синхронно дома или на выезде, что не выгодно для транслятора.

Также на канале было принято решение о закрытии программы "Профутбол" в его сегодняшнем виде: с двумя постоянными ведущими и экспертами в студии. Проект достаточно дорогой в производстве и на данный момент не имеет возможности показывать хотя бы половину матчей УПЛ.

Однако ведущий шоу Игорь Цыганык, скорее всего, останется на канале, а спортивная редакция создаст новый формат обзоров матчей УПЛ с его участием. Окончательное решение будет принято на следующей неделе.

Напомним, "Десна", домашние матчи которой в прошлом сезоне транслировались на каналах Униан и 2 + 2, с нового сезона вошла в пул телеканала Футбол.