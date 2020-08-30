Кубок Украины, голы Селезнева и Ярмоленко, титул Арсенала. Главные новости за 29 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 29 августа

Достаточно неожиданно "Металлист 1925" уступил "Альянсу", который только этим летом получил право выступать в Первой лиге. Героем встречи стал Загинайлов, оформивший дубль. Матч, который был дебютным для Валерия Кривенцова на посту главного тренера харьковчан, так и завершился - 2:0 в пользу команды из Сумской области. Потерпел неудачу и недавно созданный ФК "Металл" - команда Александра Кучера проиграла ВПК-Агро со счетом 1:3. При этом харьковчане первыми забили гол (Демченко), но пропустили от Ляшенко, Кичи и Логинова.

"Кристалл" обыграл "Никополь" 3:1, "Диназ" одолел 2:0 киевский "Рубикон", "Буковина" уступила 0:2 "Ужгороду", а "Кремень" с аналогичным счетом одолел днепровскую "Победу", "Николаев" минимально переиграл "Балканы". "Черноморцу" пришлось помучиться с "Энергией" из Новой Каховки - одесситы победили 3:2 (у моряков забивали Сикорский и Авагимян дважды). А вот "Прикарпатье" уступило хмельницкому "Подолью" из Второй лиги - основное и дополнительное время завершились ничьей 1:1, а в серии пенальти ивано-франковцы забили на один мяч меньше. Еще один матч - "Нива" (Винница) - "Чернигов" - не состоялся, поскольку команда гостей не смогла доехать на игру из-за поломки автобуса.

Знаковые в истории чемпионата Украины форварды нашли себе новые команды на Родине. Хотя об официальном их возвращении пока не объявлено. Евгений Селезнев сыграл в товарищеском матче за "Колос" и даже забил гол - коваливцы победили "Олимпик" со счетом 3:1. Между тем Гладкий прибыл в тренировочный лагерь луганской "Зари". Также отметим, что в субботу контрольный матч сыграла "Десна" - черниговцы уверенно одолели "Оболонь" 5:2.

"Вест Хэм" играл товарищеский матч с "Брентфордом". Уже на пятой минуте Андрей открыл счет, реализовав выход один на один. В перерыве Дэвид Мойес заменил украинского вингера. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу молотобойцев. Ожидается, что в ближайшее время Ярмоленко присоединится к сборной Украины.

Канониры в противостоянии с "Ливерпулем" первыми открыли счет - отличился Обамейянг в первом тайме. Но мерсисайдцы ответили голом Минамино после перерыва. В конце концов, победителя пришлось определять с помощью серии пенальти. У "Арсенала" все пять игроков реализовали свои попытки, тогда как за "Ливерпуль" не смог забить Райан Брюстер. Таким образом, пушкари выиграли свой 16-й Суперкубок Англии в истории.

Одна из каталонских радиостанций сообщает, что на 30 августа запланирован выход игроков "Барселоны" из отпуска - они должны пройти медосмотр и сдать тесты на коронавирус. Однако Лионель Месси не желает присоединяться к команде. Он настаивает на своем трансфере. Между тем, французские СМИ сообщают, что владельцы ПСЖ одобрили трансфер Месси, поэтому парижане приложат максимум усилий, чтобы подписать аргентинца.