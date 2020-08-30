УЕФА поздравил Максима Шацких с днем рождения, вспомнив его дубль в ворота Реала

УЕФА поздравил экс-форварда киевского "Динамо" Максима Шацких с 42-летием посредством своего официального твиттера.

По этому случаю УЕФА помянул дубль узбекского бомбардира в ворота "Реала" в групповом этапе Лиги Чемпионов 2006/07. Тот матч закончился со счетом 2:2, а еще один дубль в игре оформил бразилец Роналдо.