УЕФА поздравил Максима Шацких с днем рождения, вспомнив его дубль в ворота Реала
Экс-форварду "Динамо" исполнилось 42 года
УЕФА поздравил экс-форварда киевского "Динамо" Максима Шацких с 42-летием посредством своего официального твиттера.
По этому случаю УЕФА помянул дубль узбекского бомбардира в ворота "Реала" в групповом этапе Лиги Чемпионов 2006/07. Тот матч закончился со счетом 2:2, а еще один дубль в игре оформил бразилец Роналдо.
Лучшему бомбардиру в истории чемпионатов Украины, экс-форварду @DynamoKyiv Максиму Шацких - 42 года!— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 30, 2020
Вспоминаем его дубль в матче с "Реалом" в декабре 2006-го #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/pskJJfELPr
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Комментарии (4)
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Maldini (Киев)
30.08.2020 в 13:02
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Oldfanat (Полтава)
30.08.2020 в 12:25
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Alex.696 (Немирів)
30.08.2020 в 12:49
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Oldfanat (Полтава)
30.08.2020 в 12:19
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