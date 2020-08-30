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УЕФА поздравил Максима Шацких с днем рождения, вспомнив его дубль в ворота Реала

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(3 голосов)

Экс-форварду "Динамо" исполнилось 42 года

УЕФА поздравил Максима Шацких с днем рождения, вспомнив его дубль в ворота Реала
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УЕФА поздравил экс-форварда киевского "Динамо" Максима Шацких с 42-летием посредством своего официального твиттера.

По этому случаю УЕФА помянул дубль узбекского бомбардира в ворота "Реала" в групповом этапе Лиги Чемпионов 2006/07. Тот матч закончился со счетом 2:2, а еще один дубль в игре оформил бразилец Роналдо.

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В статье: Максим Шацких Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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Maldini (Киев)
30.08.2020 в 13:02
СПАСИБО ШАЦКИХ!Были разные голы и по содержанию и факту!Хороший был игрок и сегодня пригодился бы,боец!Таких нынче не хватает!С днёхой тебя Максим!Тебе есть чем гордиться!Здоровья и удачи во всём!!!
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+5
0
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Oldfanat (Полтава)
30.08.2020 в 12:25
А Мораесу 27. Вот только не понимаю почему он в списке, он же не все голы забивал, будучи украинцем.
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+1
-2
Alex.696 (Немирів)
30.08.2020 в 12:49
А Шацьких українець?)))
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+1
0
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Oldfanat (Полтава)
30.08.2020 в 12:19
А вернувшемуся Селезневу, чтобы его догнать надо дюжину голов положить, что вполне возможно.
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+1
-1


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