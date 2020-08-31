Успехи наших за границей, провал Карпат и бунт Месси. Главные новости за 30 августа. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 30 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
"Карпаты" вылетели из Кубка Украины, Роман Яремчук отдал важную результативную передачу, Марьян Швед дебютировал за новый клуб, но и это не все наши новости на сегодня. Успехи "Ференцвароша" Сергея Реброва, победы "Зари" и "Александрии" в контрольных поединках, а также демарш Лионеля Месси. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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