Проект Профутбол закрывается? Щербачев высказался о бутсах на гвозде

Руководитель спортивных проектов 1+1 медиа Степан Щербачев сообщил, что вчера прошло 10 лет, как в эфир 2+2 вышла программа Профутбол.

Когда я с коллегами разрабатывал концепцию, искал идеи и решения, я и подумать не мог, что проект станет культовым! Это работа и достижения большой команды людей, увлеченных футболом.

Когда мы начали этот проект, мы были романтиками, мы думали, что если даем площадку для того, чтобы говорить о своем любимом деле, то любой из футболистов и тренеров будет мечтать, чтобы его пригласили и он рассказал о себе команду. Но оказалось, что все заняты, нет времени, настроения ...И так мы начали работать с экспертами.