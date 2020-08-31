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Проект Профутбол закрывается? Щербачев высказался о бутсах на гвозде

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Проект Профутбол закрывается? Щербачев высказался о бутсах на гвозде
Новина українською

Руководитель спортивных проектов 1+1 медиа Степан Щербачев сообщил, что вчера прошло 10 лет, как в эфир 2+2 вышла программа Профутбол.

Когда я с коллегами разрабатывал концепцию, искал идеи и решения, я и подумать не мог, что проект станет культовым! Это работа и достижения большой команды людей, увлеченных футболом.

Когда мы начали этот проект, мы были романтиками, мы думали, что если даем площадку для того, чтобы говорить о своем любимом деле, то любой из футболистов и тренеров будет мечтать, чтобы его пригласили и он рассказал о себе команду. Но оказалось, что все заняты, нет времени, настроения ...И так мы начали работать с экспертами.

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Я могу часами рассказывать, как звонил футболистам и тренерам, президентам, как они мне звонят, но я не вижу, чтобы все были увлечены футболом так как должно быть. На мой взгляд)))

Профутболу 10 лет. Это много. Время повесить бутсы на гвоздь....

Напомним, что накануне шла речь об отпуске программы до конца августа.

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В статье: Профутбол Телеканал 2+2 Телевидение 2+2 1+1 Степан Щербачев
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