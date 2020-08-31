ФИФА сертифицировала стадион с искусственным покрытием в Киеве

27 августа ФИФА официально лицензировала и выдала сертификат FIFA Quality & FIFA Quality стадиону "Левый берег", построенному в районе киевских Осокорков. Стадион размером 105 м на 68 м имеет такое же искусственное покрытие, как и на арене в Литве, где проходили матчи национальных сборных Литвы и Украины.

Как рассказал почетный президент клуба "Левый берег" Николай Лавренко, который ранее был президентом ФК "Александрия", независимую оценку поля в течение двух дней проводили специалисты, приехавшие из Франции и Италии.

"Начиная утром, в течение восьми часов специалисты работали, чтобы поле полностью соответствовало сертификации. Очень доволен, что нам удалось выполнить все условия, которые ставились перед нами. Вместе с компанией "Engo" сделали качественную работу. Уже разговаривал с рядом команд Премьер-Лиги и думаю, что некоторые клубы приедут к нам для начала на тренировки. Хочу, чтобы они дали свою оценку качеству газона. Важно, чтобы газон отвечал не только условиям сертификата, но и условиям игры", - отметил Лавренко.

Он сообщил, что стадион был построен в партнерстве с компанией "Radici Group": "Год назад они только начинали изготавливать такое покрытие. Это совершенно новый метод. В Италии эта компания уже проходила сертификацию трех полей для команд Серии А, поэтому они уже имеют опыт и умеют это делать на самом высоком уровне".

"С итальянской компанией сотрудничаем не один год. Компания для нас сделала искусственный газон со специальными полосами. На том газоне не было подложки, а здесь уже есть. Думаю, что вы сразу почувствуете разницу. В первую очередь это совсем другой уровень безопасности. У нас было много идей для дальнейшего сотрудничества, однако остановились именно на таком варианте", - говорит Лавренко.

Что касается команды профессионалов, которая выступала бы на таком поле, то президент "Левого берега" не спешит: "Мы шаг за шагом движемся вперед. Надо быть последовательными и придерживаться плана. Ставили перед собой задачу построить полноценное футбольное поле для детей ФК "Левый Берег". Пока мы живем этим, а дальше будет видно.

Я уже прошел путь руководителя футбольного хозяйства, более 20 лет был президентом "Александрии". Убежден, что все руководители клубов должны начинать с развития качественной инфраструктуры. Без этого невозможно достичь результата. Должны быть поля, раздевалки, тренажерные залы, база отдыха для детей и тд. Только после этого можно ставить перед собой задачу на профессиональном уровне чего-то достичь.

Движемся именно этим путем. Уже начали создание базы, которая бы отвечала современным условиям. В 2021 году у нас будет своя спортивная база, хотим сделать еще одно тренировочное поле. Затем уже ставить более серьезные задачи".