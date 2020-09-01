Жеребьевка для Динамо и Колоса, отставка Вернидуба, контракт Златана. Главные новости от 31 августа

UA-Футбол собрал для Вас все самые главные новости из мира футбола за понедельник, 31 августа

Первые соперники Динамо и Колоса в еврокубках

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов и киевское "Динамо" узнало своего первого соперника в евросезоне. Команда Луческу сыграет с нидерландским "АЗ" Алкмаар, матч состоится в Киеве 15-го сентября. Также "Колос" узнал, с кем сыграет в своем дебютном поединке в Лиге Европы . Подопечных Костышина ждет выезд в Грецию на матч с "Арисом", игра запланирована на 17 сентября.

Украинский тренер солигорского Шахтера подал в отставку

Юрий Вернидуб возглавлял "Шахтер" с ноября 2019 года, но после вылета из еврокубков принял кардинальное решение. Главный тренер белорусского клуба подал в отставку со своего поста по собственному желанию. Официальная причина - семейные обстоятельства. Клуб сразу удовлетворил запрос тренера и начал поиск нового наставника. Возможно, Вернидуб вернется в УПЛ . В этот же день появилась информация, что другой украинец - Роман Григорчук - вскоре возглавит "Шахтер" Солигорск .

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Месси больше не считает себя игроком Барселоны

Форвард каталонского клуба Лионель Месси больше не принимает участия в тренировках команды. Аргентинец 31 августа пропустил первую в начале нового сезона тренировку команды и заявил, что "больше не считает себя игроком сине-гранатовых". Футболист также объявил, что не прибудет в расположение клуба к началу чемпионата Испании. "Барселона" все еще надеется, что Месси изменит решение и присоединится к партнерам.

38-летний форвард остается в Милане

Златан Ибрагимович продолжит карьеру в Серии А. Контракт "Милана" с опытным нападающим продлен до конца сезона 2020/21. Итальянские СМИ сообщают, что за это время Златан получит семь миллионов. Также возможны бонусы. Напомним, что Ибрагимович вернулся в "Милан" зимой 2020-го. За полгода успел сыграть 20 матчей, в которых забил 11 голов.

Еще один украинец перебрался в чемпионат Венгрии

Игрок "Шахтера" Андрей Борячук продолжит карьеру в венгерском клубе "Мезекевешд". Арендное соглашение по игроку рассчитано на один сезон. Напомним, что с января 2020-го года 24-летний футболист играл в аренде в турецком "Ризеспоре", где провел 6 матчей.

Болонья подтвердила, что ведет переговоры с Динамо по Владиславу Супряге

Украинец интересен клубу итальянской Серии А. "Мы следим за Супрягой, ждем новостей в отношении переговоров. Парень нам интересен, переговоры продолжаются, но это операция на будущее. Переговоры идут непросто, но Супряга является нашей целью", - сказал спортивный директор "Болоньи" Риккардо Бигон.