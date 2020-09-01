Контракт Златана, отставка Вернидуба и соперник Динамо. Главные новости за 31 августа. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 31 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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"Динамо" и "Колос" узнали соперников в еврокубках, Юрий Вернидуб покинул солигорский "Шахтер", а Лионель Месси не тренируется с каталонской "Барселоной", но и это не все наши новости на сегодня. Продление контракта между "Миланом" и Златаном Ибрагимовичем, аренда Андрея Борячука и трансферная цель "Болоньи". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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