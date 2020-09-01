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Федецкий стал экспертом на ТК Футбол

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(1 голосов)

Теперь Артем не пропадет

Федецкий стал экспертом на ТК Футбол
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий стал экспертом на каналах "Футбол".

"Пока что нет мандража, не чувствую такого. Может, появится перед эфиром, все же это не обычное интервью. Эксперты должны быть объективны. Ясное дело, что у каждого есть свои симпатии, но анализировать игру нужно объективно. К эфиру нужно готовиться по футбольным матчам, проанализировать соперника и нашу игру, на какой позиции могут сыграть игроки, какую схему будет использовать наш тренер и тренер соперника.

На каналах Футбол 1/2/3 смотрю все, что попадется на глаза. Чаще всего включаю какие-то футбольные матчи, интересно также послушать анализ экспертов. Мой любимый эксперт? Нравятся мысли Евгения Левченко, но на телеканале много специалистов, которых интересно послушать", - сказал Федецкий.

В своей игровой карьере Артем выступал на позиции правого защитника и успел поиграть за Шахтер, киевский Арсенал, ФК Харьков, Карпаты, Днепр, а также немецкий Дармштадт. Вместе с дончанами в 2009 году Федецкий стал победителем Кубка УЕФА, а уже спустя шесть лет дошел до финала вместе с Днепром.

За сборную Украины Артем отыграл 53 матча, в которых отличился двумя голами. Вместе с национальной командой Федецкий ездил на чемпионаты Европы в 2012 и 2016 годах.

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В статье: Артем Федецкий ТК Футбол
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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prostors (Вольногорск)
01.09.2020 в 18:27
Вот и заработал своими интервью. Растет.
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0
0
gavrik (Сумы)
01.09.2020 в 17:45
"нравятся мысли Евгения Левченко"
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0
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
01.09.2020 в 17:08
ви як хочете, але я був кращої думки про Артема запроданець - гроші не пахнуть, можна й кротів обсмоктати, так
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+1
-1
Ulrih84 (M-G)
01.09.2020 в 16:53
Примітивний крок Денісова, щоб не закрили і його, бо всім набридло дивитись програму в одну калітку, а тут новий експерт.
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+3
0
Ten0N (Leopolis)
01.09.2020 в 17:58
А хто його може закрити крім нього самого?
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0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
01.09.2020 в 16:37
Раньше его очень уважал, но со временем он показал себя политической проституткой. Такая же продажная волыняка как и тимощук.
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+8
0


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