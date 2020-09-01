Федецкий стал экспертом на ТК Футбол
Теперь Артем не пропадет
Экс-игрок
"Пока что нет мандража, не чувствую такого. Может, появится перед эфиром, все же это не обычное интервью. Эксперты должны быть объективны. Ясное дело, что у каждого есть свои симпатии, но анализировать игру нужно объективно. К эфиру нужно готовиться по футбольным матчам, проанализировать соперника и нашу игру, на какой позиции могут сыграть игроки, какую схему будет использовать наш тренер и тренер соперника.
На каналах Футбол 1/2/3 смотрю все, что попадется на глаза. Чаще всего включаю какие-то футбольные матчи, интересно также послушать анализ экспертов. Мой любимый эксперт? Нравятся мысли Евгения Левченко, но на телеканале много специалистов, которых интересно послушать", - сказал Федецкий.
В своей игровой карьере Артем выступал на позиции правого защитника и успел поиграть за Шахтер, киевский Арсенал, ФК Харьков, Карпаты, Днепр, а также немецкий Дармштадт. Вместе с дончанами в 2009 году Федецкий стал победителем Кубка УЕФА, а уже спустя шесть лет дошел до финала вместе с Днепром.
За сборную Украины Артем отыграл 53 матча, в которых отличился двумя голами. Вместе с национальной командой Федецкий ездил на чемпионаты Европы в 2012 и 2016 годах.