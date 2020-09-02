Потери испанцев перед Украиной, жеребьевки ЛЧ и ЛЕ. Главные новости за 1 сентября. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 1 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеЖеребьевка еврокубков, Ракитич в Севилье и потери Испании. Главные новости от 1 сентября
Результаты жеребьевок клубных европейских турниров для "Динамо", "Колоса" и "Десны", а также коронавирус у ассистента тренера сборной Швейцарии и двух игроков команды Испании перед матчами с Украиной, но и это не все наши новости на сегодня. Ракитич возвращается в "Севилью", Артета наконец-то покупает защитника-левшу. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...