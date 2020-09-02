Потери испанцев перед Украиной, жеребьевки ЛЧ и ЛЕ. Главные новости за 1 сентября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 1 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Результаты жеребьевок клубных европейских турниров для "Динамо", "Колоса" и "Десны", а также коронавирус у ассистента тренера сборной Швейцарии и двух игроков команды Испании перед матчами с Украиной, но и это не все наши новости на сегодня. Ракитич возвращается в "Севилью", Артета наконец-то покупает защитника-левшу. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.