"Теперь я смогу отпраздновать с мамой Пасху и пойти с мужем в горы". Лобода – о закрытии Профутбола
Все хорошее когда-нибудь подходит к концу
Ведущая "Профутбола" Александра Лобода прокомментировала закрытие программы в своем Instagram.
"Да, это правда! В истории "Профутбола" поставлена точка. Проект просуществовал 10 лет – 9,5 из них я была его частью. Это большой промежуток времени, который ты проживаешь с коллективом, который становится тебе родным… Это здесь на фото нас двое. За нами эмблемы команд, а перед нами более 50 человек, которые стали тебе второй семьей".
"Теперь мои воскресные вечера будут другими, но точно не хуже. Я точно смогу отпраздновать Пасху с мамой, а в государственные выходные пойти в горы с мужем. Что дальше? Пока оставлю интригу. Есть предложения, есть идеи, есть футбол. Но нужно время, чтобы все переосмыслить и сделать выбор. По крайней мере, до конца следующей недели завершить ремонт".
Так, це правда‼️ ⠀ В історії Профутболу поставлена крапка. ⠀ Проект проіснував 10 років???? З них 9,5 я була його частиною❤️ ⠀ Це значний проміжок часу, який ти проживаєш з колективом, який стає тобі рідним... це тут на фото нас двоє... за нами емблеми команд, а перед нами більше 50-ти людей, які стали тобі другою сім‘єю❤️ ⠀ Тепер мої недільні вечори будуть іншими???? Точно не гіршими???? Я точно зможу відсвяткувати Великдень з мамою та на державні вихідні піти в гори з чоловіком???? ⠀ Що далі? Поки залишу інтригу???? Є пропозиції, є ідеї, є футбол⚽️але потрібен час аби все переосмислити і зробити вибір???? Принаймні до кінця наступного тижня завершити ремонт???? ⠀ Готова вийти в прямий ефір і поспілкуватися з вами???? Дату повідомлю????