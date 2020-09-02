"Теперь я смогу отпраздновать с мамой Пасху и пойти с мужем в горы". Лобода – о закрытии Профутбола

Ведущая "Профутбола" Александра Лобода прокомментировала закрытие программы в своем Instagram.

"Да, это правда! В истории "Профутбола" поставлена ​​точка. Проект просуществовал 10 лет – 9,5 из них я была его частью. Это большой промежуток времени, который ты проживаешь с коллективом, который становится тебе родным… Это здесь на фото нас двое. За нами эмблемы команд, а перед нами более 50 человек, которые стали тебе второй семьей".