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"Теперь я смогу отпраздновать с мамой Пасху и пойти с мужем в горы". Лобода – о закрытии Профутбола

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Все хорошее когда-нибудь подходит к концу

"Теперь я смогу отпраздновать с мамой Пасху и пойти с мужем в горы". Лобода – о закрытии Профутбола
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Ведущая "Профутбола" Александра Лобода прокомментировала закрытие программы в своем Instagram.

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"Да, это правда! В истории "Профутбола" поставлена ​​точка. Проект просуществовал 10 лет – 9,5 из них я была его частью. Это большой промежуток времени, который ты проживаешь с коллективом, который становится тебе родным… Это здесь на фото нас двое. За нами эмблемы команд, а перед нами более 50 человек, которые стали тебе второй семьей".

"Теперь мои воскресные вечера будут другими, но точно не хуже. Я точно смогу отпраздновать Пасху с мамой, а в государственные выходные пойти в горы с мужем. Что дальше? Пока оставлю интригу. Есть предложения, есть идеи, есть футбол. Но нужно время, чтобы все переосмыслить и сделать выбор. По крайней мере, до конца следующей недели завершить ремонт".

Так, це правда‼️ ⠀ В історії Профутболу поставлена крапка. ⠀ Проект проіснував 10 років???? З них 9,5 я була його частиною❤️ ⠀ Це значний проміжок часу, який ти проживаєш з колективом, який стає тобі рідним... це тут на фото нас двоє... за нами емблеми команд, а перед нами більше 50-ти людей, які стали тобі другою сім‘єю❤️ ⠀ Тепер мої недільні вечори будуть іншими???? Точно не гіршими???? Я точно зможу відсвяткувати Великдень з мамою та на державні вихідні піти в гори з чоловіком???? ⠀ Що далі? Поки залишу інтригу???? Є пропозиції, є ідеї, є футбол⚽️але потрібен час аби все переосмислити і зробити вибір???? Принаймні до кінця наступного тижня завершити ремонт???? ⠀ Готова вийти в прямий ефір і поспілкуватися з вами???? Дату повідомлю????

Публикация от Oleksandra Loboda (@aleksika)

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В статье: Профутбол Александра Лобода
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Комментарии (5)
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таврия19752009 (симферополь)
02.09.2020 в 14:36
А раньше она в горы не ходила.прям незаменимая .значит не нужна как специалист не кому.только красивая мордашка и спасала
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0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
02.09.2020 в 14:28
Для неё лучшее решение- стать домохозяйкой и варить мужу борщ.
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+1
0
djumba (Мелитополь)
02.09.2020 в 14:09
Ну слава тебе господи, теперь девочка займется тем, что ей по душе) мы так и знали, что злобный Цыганык ее силком там держал...Ну а по факту, плюсы умерли...Интересно теперь, сколько у Ахметова хватит терпения и денег терпеть убыточные "футболы". А то коты Леоненко там скучают без папки) Да и Денисову лучше марафоны бегать, чем говорить))
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0
0
androma (Вересневе)
02.09.2020 в 14:05
Чому ніхто не забанить цього полудурка з його сайтом який уже всім в печінці ?
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+2
0
nabo32
02.09.2020 в 13:52
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-3


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