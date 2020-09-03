Закрытие Профутбол, возвращение Селезнева, трансфер МЮ. Главные новости за 2 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 2 сентября

Компания 1 + 1 media объявила, что программа "Профутбол", которая выходила сначала на каналах 1+1, 2+2, а затем на Униане в течение десяти лет, закрывается. В то же время компания объявила, что достигла соглашения о трансляции домашних матчей чемпионата Украины киевского "Динамо" и "Днепра-1". Также ведутся переговоры с другими клубами. В частности, пока без официального транслятора остаются "Заря" и "Рух".

"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании контракта с 23-летним полузащитником "Аякса" Донни ван де Беком. Соглашение рассчитано на 5 лет. По данным СМИ, центральный хавбек обошелся красным дьяволам почти в 40 млн евро. Ван де Бек становился чемпионом Нидерландов в составе амстердамского клуба, доходил до полуфинала Лиги Чемпионов. Только в Эредивизии на его счету 28 голов и 24 результативных передачи в 118-ти матчах.

Мэр Ивано-Франковска инициировал увольнение главного тренера "Прикарпатья" Владимира Ковалюка после поражения в первом раунде Кубка Украины от хмельницкого "Подолья". Ковалюк возглавлял команду с 2015-го - с момента ее возрождения, выводил иванофранковцев в Первую лигу. Его преемником будет Руслан Мостовой, который в свое время возглавлял львовский "Рух".

Ковалевский "Колос" официально объявил о подписании контракта с бывшим форвардом "Шахтера", "Днепра" и сборной Украины Евгением Селезневым. 35-летний нападающий до последнего выступал во втором турецком дивизионе, в чемпионате Украины забил 111 голов в 230 матчах. Условия контракта не разглашаются, но судя по словам форварда и президента, договор подписан по схеме 1+1. Кроме Селезнева "Колос" представил арендованных у "Динамо" Кучерука, Кравченко и Исаенко, а также защитника Новака.

О других украинских трансферах

"Олимпик" подписал полузащитника Руслана Бабенко, который является воспитанником "Днепра", играл за "Волынь", "Зарю", "Черноморец", а в последнее время выступал в Польше. Экс-игрок "Ворсклы" Дмитрий Кравченко присоединился к "Металлисту 1925". Голкипер Антон Каниболоцкий стал игроком "Миная". Исландец Арни Вильхамссон покинул ковалевский "Колос". ФК "Львов" подписал французского защитника Маруана Михоуби.

О коронавирусе

Сразу у трех игроков "Пари Сен-Жермен" был обнаружен коронавирус. COVID-19 подхватили Неймар, Ди Мария и Паредес. Все трое сдали тесты после отпуска на Ибице. Между тем в украинской Первой лиге перенесли три матча стартового тура нового чемпионата из-за заболевания игроков и персонала. ПФЛ перенесла матчи "Агробизнес" - "Полесье", "Оболонь" - "Верес" и "Горняк-Спорт" - "Прикарпатье".