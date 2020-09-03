Не только Монзуль: обучение работы с VAR проходят 14 украинских арбитров

Украинская ассоциация футбола начинает вторую волну обучения арбитров VAR. В первые дни осени официальные лица матча закреплять полученные знания в режиме тренировочных матчей, а Комитет арбитров УАФ вскоре получит пополнение среди сертифицированных инструкторов VAR.

КА УАФ запустил этот процесс еще в июле и за это время провел его в несколько этапов (ознакомление, просмотра видеоматериалов и анализа осложненных игровых ситуаций).

Новая волна охватывает 14 человек, они будут квалифицированы для работы с VAR. Это 4 сугубо полевые арбитры (такие, как сейчас Екатерина Монзуль), четыре арбитра с двумя функциями (VAR/полевые) и шесть ассистентов/помощников VAR. Планируется, что выпускники второй волны обучения смогут полноценно вовлечены в матчей украинских соревнований уже с ноября текущего года.

1 сентября Комитет арбитров УАФ запустил следующий этап протокола имплементации системы VAR. Это короткие имитированы ситуации, а уже в ближайшие дни официальные лица отрабатывать короткие постановочные матчи.

Также в рамках тренировок арбитры, которые проходят обучение по использованию системы VAR, будут работать на двух товарищеских поединках, которые пройдут 4-го (юношеские команды ковалевского "Колоса") и 5 ​​сентября ("Шахтер" - "Олимпик"). В этих спаррингах система VAR будет действовать в режиме офлайн.

Новый этап внедрения VAR в украинском футболе также имеет целью и сертификацию отечественных инструкторов, которые смогут в будущем самостоятельно проводить подобное обучение. На текущий момент в Украине есть только один сертифицированный инструктор VAR, а именно - председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

"Мы пригласили специалиста из ФИФА для проведения обучения наших арбитров, а также для сертификации инструкторов VAR. По результатам обучения их знания и навыки будут оценены, а они получат сертификаты, что позволит УАФ полноценно заниматься процессом обучения официальных лиц в работе с системой видеоасистента арбитра, без применения для этого иностранных специалистов", - рассказал Лучано Лучи пользу на перспективу от такого шага.