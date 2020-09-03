Финиш Профутбола, камбэк Селезнева и переход Ван Де Бека. Главные новости за 2 сентября. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 2 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Компания 1+1 media сообщила о закрытии программы "Профутбол", трансфер Донни Ван Де Бека из "Аякса" в "Манчестер Юнайтед", но и это не все наши новости на сегодня. Увольнение тренера "Прикарпатья", возвращение Евгения Селезнева в УПЛ, коронавирус у лидеров "Пари Сен-Жермен" и перенос матчей в Украинской Первой лиге все из-за того же COVID. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...