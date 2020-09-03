ZARUBA - новая серия эпичных баталий от Parimatch

Parimatch вновь выпустил яркий ролик, который уже появился в соцсетях. В этот раз бренд таким образом презентовал свою новую глобальную кампанию ZARUBA.

К съемкам ролика в Parimatch подошли с размахом. Видео получилось эпичным, зрелищным и драйвовым. Ролик был снят в постапокалиптическом стиле. Новый мир выглядит весьма грозно, но в нем нашлось место многим звездам спорта. Актеры мастерски сыграли амбассадоров бренда – Конора Макгрегора и Майка Тайсона, который появился в образе персонажа Горо Mortal Kombat.

Центром же спортивных баталий стала главная спортивная арена Украины. Стадион претерпел изменения, но открыто угадывается в ролике. Арену яростно штурмуют фанаты, которые соскучились по футболу и жаждут ворваться на трибуны после длительного брейка.

Ролик стал логичным продолжением легендарной кампании Game of Thrones. В Parimatch сообщают, что кампания планировалась под Евро-2020, но из-за переноса турнира ее адаптировали под новый сезон Лиги наций УЕФА. После ролика последует соответствующий брендинг спортивных площадок, наружная реклама и другие активности.