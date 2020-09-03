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Григорчук прокомментировал информацию об интересе со стороны солигорского Шахтера

Общие новости
(2 голосов)

Правда, получилось не очень информативно

Григорчук прокомментировал информацию об интересе со стороны солигорского Шахтера
Новина українською

Украинский специалист Роман Григорчук, который сейчас находится без клуба, рассказал о своей дальнейшей карьере.

- Прокомментируйте информацию о том, что вы можете стать тренером солигорского "Шахтера".

– За это время, пока я покинул Астану, у меня было очень много разных связей, разговоров на предмет моего дальнейшего трудоустройства. Я никогда такие вещи не афиширую, никогда о таком не говорил. Поэтому вопрос, который вы задаете, я оставлю без комментариев.

Я для себя решил, что не хочу, чтобы были лишние разговоры, чтобы моя фамилия гуляла. Я хочу, чтобы был во всем порядок. Если произойдет мое подписание с любым клубом, тогда это будет оглашено, это будет точная информация. А все остальное: слухи, информация в СМИ – без комментариев.

- Готовы ли вы поехать в Беларусь, в контексте того, что там сейчас происходит.

– Я не в праве обсуждать ситуацию ни в одной из стран, не хочу этого делать. О своей дальнейшей работе я могу сказать, что каждое предложение нужно изучать, нужно анализировать, а только после этого принимать решение.

- Велики ли шансы увидеть Романа Григорчука на посту тренера какого-либо клуба в этом сезоне?

– Конечно, я бы хотел работать в Украине. Я хотел бы иметь возможность осуществить свою мечту – поиграть с командой в группе Лиги чемпионов. Поэтому хотел бы попасть в команду с такими амбициями.

Если бы это было в Украине – это было бы здорово. А больше мне нечего говорить, потому что я буду повторяться.

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В статье: Роман Григорчук Шахтер (Солигорск)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
04.09.2020 в 00:17
давай в ШД--Каштру не тянет
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