Удачный старт Украины в Лиге наций, ничья Германии и Испании. Главные новости за 3 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 3 сентября

Команда Андрея Шевченко с победы начинает новый сезон Лиги наций. В первом туре национальная сборная Украины переиграла команду Швейцарии со счетом 2:1. Дебютные матчи за Украину провели Александр Тымчик и Богдан Михайличенко. Они отметились голевыми пасами, а мячи забивали Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко. Швейцария ответила голом Сеферовича после дальнего удара.

Украина смогла возглавить свою группу благодаря результату в параллельном матче – вничью между собой сыграли сборные Германии и Испании. Хозяева вышли вперед в первом тайме после гола Вернера, но не смогли удержать победу, пропустив гол на 90+6 минуте – курьезный мяч забил защитник “Валенсии” Гайя. В итоге – 1:1.

Председатель комитета арбитров Лучано Лучи сообщил, что УАФ в скором времени планирует осуществить закупку оборудования и второго фургона, так называемого VAR-2, для обслуживания системы видеоасистента арбитра. В прошлом сезоне в УПЛ работал один фургон VAR.

Переход Луиса Суареса в Ювентус задерживается из-за проблем с паспортом

“Ювентус” согласовал условия личного контракта с форвардом “Барселоны” Луисом Суаресом, но преградой трансферу стали бюрократические нюансы. Уругвайский форвард считался “европейским игроком” в Ла Лиге из-за своего брака с итальянкой, но в Италии другие правила и Суаресу придется сдать специальный экзамен, сообщает La Gazzetta dello Sport. Тем не менее, “Ювентус” уверен, что ему удастся подписать форварда “Барселоны” и сделал выбор в пользу него, а не Эдина Джеко из “Ромы”. Помимо Суареса, “Барселона” отправит в Серию А и Артуро Видаля . Его новым клубом будет “Интер”.

АПЛ расторгла 564-миллионный контракт с китайским транслятором

Футбольные болельщики в Китае могут не увидеть в следующем сезоне матчи английской Премьер-лиги. В четверг АПЛ объявила о расторжении контракта с китайским стриминговым сервисом PPTV, который перед прошлым сезоном купил телеправа на три года за 564 млн фунтов (700 млн долларов). PPTV, который входит в Suning Commerce Group, владеющий также миланским “Интером”, не заплатил в марте 160 млн фунтов, из-за чего АПЛ решила разорвать контракт.