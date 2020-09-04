Успех Украины, осечка немцев и второй фургон VAR для УПЛ. Главные новости за 3 сентября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 3 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Результативные передачи дебютантов в матче Украина – Швейцария, ничья между испанцами и немцами в пользу команды Шевченко, но и это не все наши новости на сегодня. Покупка нового фургона VAR для УПЛ, личный контракт Луиса Суареса с "Ювентусом" и проблема уругвайца, а также неприятные новости для любителей АПЛ из Китая. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.