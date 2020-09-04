Успех Украины, осечка немцев и второй фургон VAR для УПЛ. Главные новости за 3 сентября. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 3 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеУдачный старт Украины в Лиге наций, ничья Германии и Испании. Главные новости за 3 сентября
Результативные передачи дебютантов в матче Украина – Швейцария, ничья между испанцами и немцами в пользу команды Шевченко, но и это не все наши новости на сегодня. Покупка нового фургона VAR для УПЛ, личный контракт Луиса Суареса с "Ювентусом" и проблема уругвайца, а также неприятные новости для любителей АПЛ из Китая. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...