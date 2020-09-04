Украинские арбитры будут обслуживать матч молодежных сборных
Уже сегодня
Бригада судей во главе с главным арбитром Николаем Балакиным сегодня будет обслуживать поединок отборочного турнира на чемпионат Европы U-21 между командами Босния и Герцеговина - Уэльс.
Помогать Балакину будут Валентин Куцев и Сергей Приступа, четвертый рефери - Александр Дердо.
Поединок состоится в городке Зеница, начало матча - в 16:30.
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Источник:УЄФА
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