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Украинские арбитры будут обслуживать матч молодежных сборных

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Украинские арбитры будут обслуживать матч молодежных сборных
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Бригада судей во главе с главным арбитром Николаем Балакиным сегодня будет обслуживать поединок отборочного турнира на чемпионат Европы U-21 между командами Босния и Герцеговина - Уэльс.

Помогать Балакину будут Валентин Куцев и Сергей Приступа, четвертый рефери - Александр Дердо.

Поединок состоится в городке Зеница, начало матча - в 16:30.

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В статье: Александр Дердо арбитры Николай Балакин Комитет арбитров УАФ
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Источник:
УЄФА

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