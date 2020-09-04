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Монстр Малиновский, деградация Коноплянки, веселье от АЗ. ТаТоТаке №173

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Монстр Малиновский, деградация Коноплянки, веселье от АЗ. ТаТоТаке №173
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Андрей Сенькив и Роберто Моралес разбираются почему Украина победила Швейцарию и насколько сладко будет нашим клубам в еврокубках

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  • Где кот Моралеса?
  • Моралес расхваливает Сеферовича
  • Украина не захотела владеть мячом или Швейцария не дала?
  • Шевченко трижды удивил
  • Придумываем шутки про Болбата
  • Зинченко поменяет позицию еще и в сборной?
  • Интересный ход Шевченко, который изменил игру
  • Коноплянка – памятник?
  • Малиновский – топ, топ, топ
  • Что делать с Пятовым?
  • Инсайд о Супряге: о чем договорились Суркис и Коломойский
  • В Украины есть шансы с Испанией?
  • Почему Динамо не надо бояться АЗ
  • Колос и Десна: кому повезло больше?
  • Байка о работе Сенькива в Карпатах
  • Моралес рассказывает о комментаторстве в Украине
  • Куда исчез Лепа, на которого молился Коноплянка?
  • Могут ли футболисты, которые играли в так называемых ЛНР, ДНР, выступать под эгидой УАФ? 38.05 Комментарий футболиста, которого из-за этого выгнали из клуба
  • ШоТоТаке: повторяем сложный вопрос Спиваковского
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В статье: Игорь Суркис Украина Игорь Коломойский Роберто Моралес Динамо (Киев) Владислав Супряга Андрей Сенькив
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Источник:
ТаТоТаке

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