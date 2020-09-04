Монстр Малиновский, деградация Коноплянки, веселье от АЗ. ТаТоТаке №173
Андрей Сенькив и Роберто Моралес разбираются почему Украина победила Швейцарию и насколько сладко будет нашим клубам в еврокубках
- Спиваковский не пришел в эфир из-за театра
- Где кот Моралеса?
- Моралес расхваливает Сеферовича
- Украина не захотела владеть мячом или Швейцария не дала?
- Шевченко трижды удивил
- Придумываем шутки про Болбата
- Зинченко поменяет позицию еще и в сборной?
- Интересный ход Шевченко, который изменил игру
- Коноплянка – памятник?
- Малиновский – топ, топ, топ
- Что делать с Пятовым?
- Инсайд о Супряге: о чем договорились Суркис и Коломойский
- В Украины есть шансы с Испанией?
- Почему Динамо не надо бояться АЗ
- Колос и Десна: кому повезло больше?
- Байка о работе Сенькива в Карпатах
- Моралес рассказывает о комментаторстве в Украине
- Куда исчез Лепа, на которого молился Коноплянка?
- Могут ли футболисты, которые играли в так называемых ЛНР, ДНР, выступать под эгидой УАФ? 38.05 Комментарий футболиста, которого из-за этого выгнали из клуба
- ШоТоТаке: повторяем сложный вопрос Спиваковского
- Прогноз Моралеса на матч Испания – Украина
- Бекстейдж: у Сенькива и Моралеса истерика
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТаТоТаке
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...