Решение Месси, ничья молодежки, новая звезда для Челси. Главные новости за 4 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 4 сентября

Аргентинец выступил со специальным заявлением, в котором подтвердил, что хотел покинуть клуб. Лео считает, что команде нужна перестройка с новыми игроками. Однако президент Бартомеу не сдержал обещания и не захотел отпускать Месси бесплатно. Лионель не захотел искать справедливости в суде и решил доиграть еще год своего контракта в каталонском клубе.

Это был фактически последний шанс зацепиться за возможность сыграть в финальной части чемпионата Европы. Команде Ротаня необходимо было побеждать лидера группы на его поле - сборную Дании. В целом сине-желтые играли лучше и в середине второго тайма вышли вперед после гола Сикана. Но не дотерпели какие-то секунды - соперник сравнял счет на 90+5-й. Теоретически Украина еще имеет шанс зацепиться за второе (даже первое место), но для этого должно совпасть очень много условий. Сейчас команда Ротаня отстает от Дании на 12 очков, от Румынии - на девять.

С Нидерландами и Австрией мы, правда, встретимся не скоро - в финальной части Евро. Впрочем, за результатами и их игрой стоит следить уже сейчас. Нидерланды в первом дивизионе Лиги Наций минимально обыграли Польшу - единственный гол забил Бергвайн. Австрия во втором дивизионе одолела Норвегию 2:1 - на точные удары Грегорича и Забитцера ответил Холанд. Еще один потенциальный соперник сине-желтых - Румыния - упустил победу над Северной Ирландией, пропустив на 86-й.

Италия не смогла обыграть Боснию и Герцеговину - Джеко открыл счет, Сенси сравнял. Чехия обыграла Словакию 3:1. Израиль и Шотландия расписали ничью - 1:1 (Манор Соломон сыграл почти весь матч). Наконец в третьем дивизионе Литва на своем поле уступила Казахстану - 0:2, с аналогичным счетом завершилась игра Беларусь - Албания.

Кай Хавертц считается самым талантливым немецким полузащитником. Ему всего 21, а он имеет на своем счету более ста матчей за "Байер" в Бундеслиге (36 голов) и два десятка матчей в еврокубках (7 мячей). Теперь он будет выступать за "Челси" в течение следующих пяти лет. По данным СМИ, сумма трансфера составила 71 млн фунтов. Хавертц стал шестым новичком аристократов после Зиеша, Вернера, Сильвы, Чилвелла и Сарра.

Львовский клуб будет принимать гостей в рамках УПЛ на "Арене Львов". Это уже официальная информация. А вот по транслятору пока есть только информация из СМИ. Сообщается, что "Рух" вошел в пул телеканала "Футбол", который, таким образом, в настоящий момент собрал под своим крылом 11 из 14 клубов чемпионата.