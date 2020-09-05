Под грифом Севершенно секретно. Как Черноморец в Киеве от холеры прятался

В то непростое время многое, что происходило в огромной стране под названием СССР, всячески утаивалось и имело гриф "Совершенно секретно". Это же касалось и эпидемии холеры, охватившей почти миллионную Одессу в разгар лета 50 лет назад. Автору этих строк, исследовавшему данную тему не один год, удалось не только восстановить картину событий в жизни главной команды города - "Черноморца", но и ознакомиться с секретными материалами той поры.

КАРАНТИН С МИЛИЦИЕЙ И ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ

В Одессе, отличающейся уникальнейшей способностью распространять информацию в мгновенье ока, горожане впервые зашептали о холере в конце июля 70-го, а всполошились не на шутку уже в начале августа, когда "сарафанное радио" уже стало разрастаться новыми подробностями. Иногда вымышленными, но в большинстве своем правдивыми. Во всяком случае, знающие толк в слухах и домыслах одесситы в условиях строжайшей государственной тайны сделали вывод: "Дыма без огня, таки да - не бывает".

Происхождение слухов о холере в Одессе возникло не случайно: по неофициальной информации, в первой половине лета первые очаги инфекции были зарегистрированы сначала в Батуми, затем в Астрахани. Среди городов, фигурировавших в "холерном" списке, назывались также Нахичевань и Керчь.

После того, как в Одессе был зарегистрирован первый смертельный случай, а в инфекционную больницу один за другим стали поступать пациенты со свойственными симптомами, холерный вибрион Эль-Тор был обнаружен и в морской воде пляжа на Лузановке, именуемом в ту пору Комсомольским. Медики всполошились не на шутку, а власти вынуждены были в срочном порядке принимать чрезвычайные меры. В городе был введен карантин, а вокруг Одессы и прилегающим к ней поселкам курортной зоны выросло плотное кольцо оцепления из милиции и военнослужащих.

Открытка с "холерным" текстом была издана издательством "Черноморская коммуна" тиражом миллион экземпляров и в дни эпидемии укладывалась в почтовые ящики всех жителей Одессы

Когда август с огромным количеством отдыхающих - как "санаторных", так и "дикарей" набирал обороты, в Одессе слово "холера" официально нигде не звучало. Ответственные лица в органах власти и медицины по-прежнему делали вид, что дело всего лишь в "острых кишечных заболеваниях". Но на тот момент давно смекнувшие что к чему одесситы уже четко знали о всей серьезности ситуации. Они следовали рекомендациям врачей по части соблюдения личной гигиены, не пили сырую воду из-под крана и тщательно мыли с мылом овощи и фрукты. К слову, у многих горожан старшего возраста последний из упомянутых способов используется до сих пор.

ПОЛЗКОМ ЧЕРЕЗ КОЛЬЦО ОЦЕПЛЕНИЯ

Кому было не позавидовать в Одессе в период эпидемии, так это приезжим. Когда им стало известно о карантинных мерах, многие попытались покинуть город в спешном порядке. Однако сделать это могли лишь счастливчики, успевшие выехать из Одессы благодаря удачному штурму поездов, самолетов, морских суден и автобусов до полной их отмены. Остальные желающие выехать вынуждены были остаться в городе на пятидневную обсервацию. Или же воспользоваться услугами желающих заработать лодочников, перевозивших по другую сторону лимана бегущих от холеры за 25 рублей с человека. Как же в Одессе без гешефта (на одесском языке это слово означает "сделка" - прим. В.К.)! Прорвать кольцо оцепления люди пытались и другими методами: кто на автомобиле, кто на телеге, а кто-то пешим ходом. Одесская коллега рассказывала, как один молодой человек под покровом ночи преодолевал карантинную границу… ползком через поля, чтобы попасть к своей супруге в Николаевскую область. Героями той приключенческой истории были ее будущие отец и мать.

"НО ПАСАРАН, ХОЛЕРА НЕ ПРОЙДЕТ!"

Обсервационными пунктами, кстати, стали пионерские лагеря, здравницы, санатории, дома отдыха, турбазы, а также десять поездов, приютивших не имевших жилья пассажиров железнодорожного вокзала, и даже теплоходы "Абрау-Дюрсо" и "Победа". Говорят, и круизный лайнер-красавец "Тарас Шевченко" тоже использовался для этой цели. На одном из них обсервацию проходил пытавшийся покинуть город писатель-сатирик Михаил Жванецкий, написавший впоследствии рассказ "Холера в Одессе". В его строчках атмосфера той Одессы передана метко:

"Курортники в панике покинули гостеприимный город. На крышах вагонов битком, купе забиты, а в городе стало тихо: холера в Одессе... В ресторане свободно. "Заходите, рекомендуем..." В магазинах от вашего появления начиналась здоровая суета. В трамвае вы могли уступить место женщине без опасения, что на него тут же ринется быстрый конкурент. Холера в Одессе!.. В городе стало так чисто, что можно было лежать на асфальте. На улицах появились растерянные такси с зелеными огоньками, чего не наблюдалось с тринадцатого года…".

Вообще эпидемия холеры в СССР, несмотря на свою засекреченность, не только не останавливала людей искусства, а наоборот - давала им творческий импульс для написания соответствующих произведений. "Холерная" тема не осталась без внимания легендарного Владимира Высоцкого, спевшего песню "Холера" на собственные стихи в том же 70-м:

"На трудовую вахту встал народ

Для битвы с новоявленною порчей,

Но пасаран, холера не пройдет,

Холере - нет, и все, и бал окончен!"

Не счесть числа всевозможных рассказов и научных трудов о холере в СССР и в Одессе в частности, вышедших за полстолетия с тех пор. Эта тема не иссякла даже в 2019-м, когда режиссер Валерий Тодоровский снял фильм "Одесса" о тех тревожных событиях августа-сентября 1970-го.

ФУТБОЛ ЗАКРЫТ. ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

В то время, когда в охваченном тревогой городе все глотали купленные в аптеке таблетки тетрациклина и окситетрациклина (дабы чего не случилось!), футболистам одесского "Черноморца" был предписан карантинный режим. О том, что степень серьезности в связи с холерой в Одессе достаточно высока, "моряки" узнали спустя несколько дней после возвращения из Минска, где проводили очередную игру чемпионата с тамошним "Динамо". Очередной официальный поединок у них был запланирован на 13 августа с московским ЦСКА, поэтому в качестве игровой практики "Черноморец" сыграл товарищеский матч с немецким "Заксенрингом" из Цвиккау. Он состоялся 6-го числа и завершился победой одесситов 4:2. Уходя с поля, кто-то из "моряков" наверняка уже думал: вот бы и с армейцами Москвы через неделю так же удачно сыграть. Но не тут-то было! После матча один из высокопоставленных городских чиновников сообщил команде, что город закрывается на карантин ввиду холеры. И предложил руководившему в ту пору старшему тренеру Сергею Шапошникову предоставить свои соображению по поводу дальнейших действий "Черноморца".

Момент товарищеского матча Черноморец - Заксенринг (Цвиккау). Одессита Александра Шимановича пытается сдержать защитник немецкой команды

Можно представить, какое испытание выпало тогда на рулевого одесской команды. Но после коллегиального совещания решение было принято: пунктом карантинной дислокации "Черноморца" стал Центральный стадион ЧМП. Все члены команды в назначенное время с самыми необходимыми вещами явились к месту сбора, после чего их ждала долгая изоляция. Жили футболисты в стадионном общежитии, по несколько человек в одном номере. Там же, на стадионе и тренировались. Покидать территорию во время карантина строго-настрого запрещалось, видеться же с родными можно было лишь через забор.

- На стадионе команда находилась в полной изоляции, - вспоминает один из лучших футболистов в истории "Черноморца" Владимир Нечаев. - По-моему, длилось это где-то двенадцать дней. Занятия проводили на площадках спортивной арены, а питались в расположенном на стадионном дворе кафе. Помню, каждый член команды в ходе карантина то и дело сдавал анализы - кала, мочи и крови.

МОГУЩЕСТВО "САРАФАННОГО РАДИО"

Находясь в изоляции, "моряки" считали день за днем, живя надеждой на то, что эпидемия вот-вот пойдет на спад. Однако все происходило с точностью до наоборот: количество заболевших лишь росло, вызывая нешуточную тревогу у горожан и панику у приезжих. Разумеется, в то непростое время речь о футболе в городе не шла - он отошла на второй план. Если не на третий-четвертый…

За здоровьем спортивной гордости Одессы был установлен особый контроль, ведь футболисты и тренеры всегда считались привилегированными персонами. Во многом благодаря такому статусу они узнавали немало того, что партийно-советскими руководителями всячески скрывалось. Вот только кремлевские боссы не учли одного: могущества одесского "сарафанного радио". А еще запрещенных в СССР "Радио "Свобода" и "Голоса Америки". Они вещали правду, которой так не хватало напрочь заслепленному пропагандой советскому народу.

Когда стало ясно, что эпидемия холеры на спад не идет, а лишь усиливается, были перенесены на более поздние сроки запланированные на 13-е, 17-е и 25-е августа три календарных матча - с тем же ЦСКА дома, донецким "Шахтером" на выезде и тбилисским "Динамо" в Одессе. К слову, даже если бы их и не перенесли, приехать на игру в приморский город те же армейцы и тблисские динамовцы не смогли - самолеты в Одессу не летали.

ЗВОНОК В ОДЕССУ ИЗ СТОЛИЧНЫХ НИВОК

Спустя две недели пребывания в изоляции "Черноморец" прервал карантин и на автобусе отправился в Киев. В украинской столице, ставшей временным пристанищем на период продолжавшегося в Одессе карантина, команда Шапошникова поселилась на старой динамовской базе на Нивках. Там она была обеспечена всем необходимым - прежде всего, питанием и условиями для тренировок. Пришедшие на выручку временным футбольным "беженцам" гостеприимные хозяева предоставили возможность проводить свои домашние игры и предматчевые тренировки на главной спортивной арене столицы - киевском Центральном стадионе.

- Во время проживания в Киеве ребята переживали за оставшихся дома родных и близких, - воскрешает в памяти события тех дней блиставший в "Черноморце" в те годы нападающий Валерий Поркуян. - Мобильных телефонов тогда не было, поэтому периодически ходили на переговорный пункт, чтобы позвонить в Одессу. Справлялись не только о делах в семье, но и об обстановке в городе с холерой.

Пропуск трех туров кряду ввиду форс-мажорных обстоятельств ухудшил и без того незавидное турнирное положение "Черноморца". Если после проигранной встречи в Минске от "Динамо" (0:2) одесситы оказались в зоне "вылета", занимая 15-е место в таблице, то во время длительного августовского простоя опустились на 16-е (тогда в высшем эшелоне чемпионата СССР выступало 17 команд - прим. В.К.). Такое положение дел не могло устраивать ни самих "моряков", ни их болельщиков, которые были лишены возможности обеспечить своим любимцам поддержку: в Одессе продолжался карантин и из города без особой надобности и обязательной обсервации никого из горожан не выпускали. В Киеве же атмосферы родных трибун "Черноморец" не чувствовал, да и количество зрителей по меркам той поры на матчах с его участием было небольшим - 10.000 - 20.000. Для сравнения стоит уточнить: в первой половине чемпионата на одесском Центральном стадионе ЧМП собиралось даже по 25.000 - 35.000!

50% ОЧКОВ С ДОМАШНИХ ИГР НА… ВЫЕЗДЕ

Первым среди соперников, с которым "Черноморцу" пришлось играть в столице Украины, стал сосед по турнирной таблице "Спартак" из Орджоникидзе. Истосковавшиеся по игре одесские футболисты сумели одержать победу с разницей в два мяча - 3:1. В том поединке "дублем" отметился Валерий Поркуян, который полтора месяца назад вернулся из сборной СССР, в составе которой находился на чемпионате мира-1970 в Мексике. Интересно, что годом ранее он выходил на поле киевского Центрального стадиона в футболке "Динамо". На газоне, где знакомая едва ли не каждая травинка, играть всегда комфортнее, вот Поркуян и почувствовал вдохновение, забив два мяча.

Виктор Прокопенко (справа) с одноклубниками перед одним из домашних матчей в Киеве

- Хорошо помню ту игру, - говорит форвард. - Поначалу спартаковцы пытались оказывать нам сопротивление, и даже сравняли счет после моего гола, состоявшегося благодаря прострелу Босого, который я замкнул. Ничья нас, понятное дело, не устраивала и после перерыва мы сумели дожать соперника. Один из мячей после прострела вдоль ворот удалось забить мне, еще один гол на счету Босого.

Стал автором гола Поркуян и в следующем киевском матче "моряков" - с московским "Динамо". Правда, в нем не удалось пополнить багаж хотя бы одним очком - "Черноморец" уступил динамовцам с минимальным счетом 1:2. Спустя четыре дня одесситам предстояло сыграть в Киеве перенесенный из-за карантина на три недели поединок с тбилисским "Динамо". В нем соперники создали у ворот друг друга лишь по одному голевому моменту и в итоге разошлись миром - 0:0.

Потеря 50 процентов очков на "домашней" арене украинской столицы, как и поражение 14 сентября от донецкого "Шахтера", на перенесенную игру с которым "Черноморец" вылетал из Киева, переместили команду на предпоследнее, 16-е место в таблице.

ПОСТАКАРАНТИННЫЙ РЕЖИМ: ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ НА ЧЕТВЕРТЫЙ

А тем временем в Одессе эпидемия холеры, которую упорно продолжали называть как угодно, но только не прямым названием, пошла на спад. 5 сентября в инфекционную больницу перестали поступать больные, однако областная ЧПК (Чрезвычайная противоэпидемиологическая комиссия - прим.В.К.) решила выждать еще десять дней, после чего 16-го числа карантин был официально снят. С итоговыми цифрами в секретных документах: 125 заболевших и 20 умерших. Правда, еще на протяжении трех недель свободный выезд из города все еще осуществлялся по специальным документам и справкам об отсутствии вибриононосительства. Въезд же в Одессу разрешался лишь по служебным делам.

Вернувшись в Одессу из Донецка, "Черноморец" ожидал напряженнейший график борьбы за выживание. Из-за форс-мажорный обстоятельств в заранее составленный календарь игр с участием одесской команды пришлось вносить коррективы, что не только нарушило его стройность, но и создало немало проблем. В данном случае организационные в расчет не брались, куда важнее было состояние футболистов - как физическое, так и психологическое. В посткарантинный период "Черноморец" пять матчей кряду проводил в режиме через три дня на четвертый. Несмотря на трудности, этот отрезок "моряки" прошли неплохо, набрав 7 очков из 10-ти возможных. Яркой вспышкой стал поединок с киевским "Динамо", который был первым домашним после долгой разлуки. 30.000 болельщиков, соскучившихся за футболом, обеспечили горячую поддержку своей команде. И та их не подвела, нанеся поражение динамовцам - 3:2! Кстати, первое в своей истории.

И снова одним из авторов голов стал вездесущий Поркуян, огорчивший своих бывших одноклубников. Отличился в этом важном матче и молодой Владимир Нечаев, для которого гол стал дебютным в элите.

- Как сейчас помню, как забивал Рудакову, - вспоминает он. - Поначалу мы проигрывали 0:1, когда я заработал пенальти в наши ворота. Сыграл, словно голкипер. Летевший в пустые ворота мяч в падении поймал руками, и судья указал на "точку". Сейчас за такое нарушение удалили бы с поля, а в ту пору все ограничилось назначением одиннадцатиметрового. Его реализовал Мунтян. Но не прошло и десяти минут, как Рудак от меня получил с игры. С левой ноги.

СПОРТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ - НЕ ДЛЯ "ЗЕНИТА"

Очередная игра в Одессе, вошедшая в тот самый пятиматчевый отрезок - с бакинским "Нефтчи" также завершилась победой "Черноморца" - 1:0 (и снова отличился Валерий Поркуян!), улучшив его турнирное положение. Команда Сергея Шапошникова поднялась на 13-ю строчку, вселив в болельщиков надежду на спасение от "вылета". Увы, очередные пять матчей, среди которых были и два перенесенных из-за карантина - с армейцами Ростова и Москвы позволили набрать всего 4 очка.

На том этапе заочную борьбу с "Черноморцем" за сохранение места в элите вел ленинградский "Зенит". Одесские болельщики до сих пор считают, что команда с берегов Невы подложила "морякам" свинью. Причем, дважды.

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- Из-за ленинградцев "Черноморец" вынужден был понижаться в классе два раза, - делится наболевшим известный коллекционер, исследователь футбольной истории и ярый поклонник "моряков" Александр Сергиенко. - Первый раз "Зенит" должен был "вылететь" в 1967 году, однако его оставили в элите искусственно, вопреки Положению о соревнованиях. Как тогда писали, Ленинград, как колыбель Октябрьской революции, в честь 50-летия этого события, не мог остаться без команды в высшем эшелоне советского футбола. Вот "Зенит" и оставили. Примешав политику в спорт, футбольные чиновники решили увеличить число его участников, сформировав на следующий год две группы по десять команд в каждой. Ну а в 1970-м "Зенит" тоже вытащили за уши, так как нужно было, чтобы "вылетел" "Черноморец". Спортивные принципы у нас всегда нарушались.

КАК РОСТОВ-ПАПА ПОДВЕЛ ОДЕССУ-МАМУ, ИЛИ СЛЕЗЫ ПОРКУЯНА

В ключевом матче с "Зенитом", который следовал после победы над киевским "Динамо", уставшая от бытовых, моральных и турнирных испытаний команда Шапошникова крупно проиграла. В игре, состоявшейся на стадионе имени Кирова в Ленинграде был зафиксирован крупный счет - 4:1, воодушевивший команду с берегов Невы. Пытавшийся зацепиться в вышей группе класса "А" "Зенит" предпринял метод стимулирования соперников "Черноморца", что в полной мере проявилось незадолго до финиша чемпионата. Так, в частности, было перед выездной игрой "моряков" с ростовским СКА.

и Одесса-мама накануне договорились о нужном результате в пользу украинской команды, однако в ходе матча стало ясно: "Зенит" оказался шустрее. От досады, что ростовчане в последний момент схитрили в казавшемся было незыблемым джентльменском договоре, "Черноморец" после игры был в шоке. Поркуян даже плакал...

Вторую часть материала читайте в понедельник