  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. У двух игроков Карпат диагностирован COVID-19
В тренде

У двух игроков Карпат диагностирован COVID-19

Общие новости
(1 голосов)

Эпидемиологическая ситуация во Львове оставляет желать лучшего

У двух игроков Карпат диагностирован COVID-19
Новина українською

Два игрока "Карпат" получили положительные результаты тестов на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Инфицированы вратарь Валентин Горох и форвард Константин Бичек. Оба игрока изолированные от остального коллектива.

Сегодня "Карпаты" проведут игру против "Подолья". Матч начнется в 16:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карпаты (Львов) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...