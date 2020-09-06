У двух игроков Карпат диагностирован COVID-19
Эпидемиологическая ситуация во Львове оставляет желать лучшего
Два игрока "Карпат" получили положительные результаты тестов на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.
Инфицированы вратарь Валентин Горох и форвард Константин Бичек. Оба игрока изолированные от остального коллектива.
Сегодня "Карпаты" проведут игру против "Подолья". Матч начнется в 16:00.
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