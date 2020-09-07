Поражение Украины, проблемы Руха, неудача Карпат. Главные новости за 6 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 6 сентября

Все пошло наперекосяк уже в самом начале игры - Кривцов сбил Фати, а Рамос реализовал пенальти. Еще в первом тайме Серхио оформил дубль, перепрыгнув многострадального Кривцова, а перед перерывом Фати снял вопрос о победителе классным обводящим ударом. Перерыв не помог украинцам вернуться в игру - Испания доминировала и уверенно довела матч до логического завершения, забив еще один мяч. Точку поставил Ферран Торрес.

В параллельном матче четвертой группы дивизиона А Бундестим забила в первом тайме усилиями Гюндогана, но после перерыва хозяева смогли ответить своим голом - отличился Видмер. В конце концов, поединок так и завершился - ничья 1:1. Такой результат позволил Украине расположиться на втором месте, Германия третья с двумя очками, Швейцария замыкает квартет.

О других матчах

В дивизионе В Уэльс вырвал победу у Болгарии, забив единственный гол на 90 + 4-й минуте. Валлийцы лидируют с шестью очками. В этой же группе Финляндия победила на выезде Ирландию 0:1. В третьей группе Россия ведя 3: 0 едва не упустила победу над Венгрией, но в итоге выиграла 3:2. Турция и Сербия сыграли в сухую ничью. В дивизионе С Словения одолела Молдову (0:1), а Греция была сильнее Косово (1:2). Наконец в дивизионе D Мальта и Латвия разошлись миром (1:1), а Фареры минимально обыграли Андорру.

В львовском клубе произошла вспышка заболеваний коронавирусом. По данным СМИ, положительный тест на COVID-19 сдали пятеро игроков и массажист. Сейчас официальной информации - состоится ли матч с участием "Руха" во втором туре - нет. Напомним, что в первом туре из-за коронавируса не играл ФК "Львов".

В третьем по рангу дивизионе состоялись матчи первого тура. Львовские "Карпаты" были разбиты на своем поле хмельницким "Подольем" со счетом 0:3. "Карпаты" из Галича сыграли вничью с "Чайкой". Лидерство в группе А захватил "Диназ", который победил "Буковину" 5:1. В группе В отмечаем ничью "Таврии" с мариупольским "Ярудом".