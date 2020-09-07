Харатин стал 25-м дебютантом во время тренерства Шевченко

В матчах национальной сборной Украины в Лиге наций-2020/2021 против Швейцарии (2:1) и Испании (0:4) в нашей команде дебютировало сразу три игрока.

Свои первые поединки с сине-желтых провели Александр Тимчик, Богдан Михайличенко и Игорь Харатин. Полузащитник венгерского "Ференцвароша" стал 3-м в 2020 году и 25-м новичком сборной Украины за время тренерства Андрея Шевченко.

Все дебютанты Андрея Шевченко

2016: Эдуард Соболь, Евгений Шахов, Виктор Цыганков, Артем Беседин.

2017: Николай Матвиенко, Владимир Шепелев, Марлос, Виталий Буяльский, Юрий Коломоец, Александр Андриевский, Артем Шабанов, Сергей Мякушко.

2018: Андрей Лунин, Никита Бурда, Николай Шапаренко, Роман Яремчук, Андрей Борячук, Игорь Пластун, Виталий Миколенко, Марьян Швед.

2019: Жуниор Мораес, Дмитрий Иванисеня.

2020: Александр Тымчик, Богдан Михайличенко, Игорь Харатин.