Харатин стал 25-м дебютантом во время тренерства Шевченко
Скорее всего, что это ещё не конец
В матчах национальной сборной Украины в Лиге наций-2020/2021 против Швейцарии (2:1) и Испании (0:4) в нашей команде дебютировало сразу три игрока.
Свои первые поединки с сине-желтых провели Александр Тимчик, Богдан Михайличенко и Игорь Харатин. Полузащитник венгерского "Ференцвароша" стал 3-м в 2020 году и 25-м новичком сборной Украины за время тренерства Андрея Шевченко.
Все дебютанты Андрея Шевченко
2016: Эдуард Соболь, Евгений Шахов, Виктор Цыганков, Артем Беседин.
2017: Николай Матвиенко, Владимир Шепелев, Марлос, Виталий Буяльский, Юрий Коломоец, Александр Андриевский, Артем Шабанов, Сергей Мякушко.
2018: Андрей Лунин, Никита Бурда, Николай Шапаренко, Роман Яремчук, Андрей Борячук, Игорь Пластун, Виталий Миколенко, Марьян Швед.
2019: Жуниор Мораес, Дмитрий Иванисеня.
2020: Александр Тымчик, Богдан Михайличенко, Игорь Харатин.