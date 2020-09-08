Возвращение Гладкого в УПЛ, английский интерес к Миколенко. Главные новости за 7 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 7 сентября

В дивизионе А Лиги Наций в понедельник были сыграны два матча. Нидерланды принимали Италию и уступили - единственный гол провел Барелла перед перерывом. Босния и Герцеговина забила первой в противостоянии с Польшей - Хайрадинович отличился с пенальти. Однако Глик еще до перерыва сравнял счет, а Гросицкий потом забил победный гол. Италия лидирует в первой группе, Нидерланды и Польша имеют по три очка, Босния замыкает квартет.

В дивизионе В сборная Австрии, с которой Украина сыграет на Евро, не смогла одержать вторую победу подряд. После победы над Норвегией она уступила Румынии 2:3. В составе австрийцев отличились Баумгартнер и Онисиво. Норвегия тем временем разбила Северную Ирландию 5:1, дублем отметился Эрлинг Голанд, который таким образом забивает во втором матче подряд. Во второй группе Шотландия победила обновленную Чехию 2:1, а Словакия и Израиль разошлись миром - 1:1.

Александр Гладкий уже давно тренировался с луганчанами и вот наконец 33-летний нападающий подписал полноценный контракт. Соглашение рассчитано на один год. Гладкий является воспитанником харьковского футбола, выступал за "Металлист", "Шахтер", "Днепр", "Карпаты", "Динамо", "Черноморец". В последнее время играл в Турции. В его активе 11 матчей за сборную Украины.

Матч второго тура УПЛ перенесен

Поединок между "Рухом" и "Шахтером" должен был состояться 12 сентября. Однако накануне стало известно, что в львовском клубе зафиксирована вспышка заболеваний на COVID-19. Пять игроков "Руха" сдали положительный тест на коронавирус. Как следствие, администрация лиги перенесла игру на другую дату - 23 сентября.

По данным английских СМИ, Олег Гуннар Сульшер ищет защитника на левый фланг. В его поле зрения попал игрок "Динамо" Виталий Миколенко. Впрочем, кроме динамовца МЮ рассматривает вариант с воспитанником "Реала" Серхио Регилоном, который прошлый сезон провел в аренде в "Севилье". Добавим, что ранее СМИ активно писали об интересе "Наполи" к Виталию.

Аргентинец прибыл на клубную базу первым среди игроков за час до начала. На данный момент он тренировался в одиночестве, как того требует протокол в условиях пандемии. Месси на прошлой неделе объявил, что все же остается в "Барселоне" еще на один сезон. Первый матч после паузы каталонцы сыграют 27-го сентября.

Родригес был звездой на Чемпионате мира 2014. "Реал" покупал его в "Монако" за 75 млн евро. Однако в последнее время он не входил в планы Зидана, поэтому клуб решил его продать. Покупателем стал "Эвертон" - именно под руководством его тренера Карло Анчелотти Хамес провел лучшие годы в Мадриде. По данным СМИ, ливерпульский клуб заплатил за Родригеса примерно 22 млн евро.