Интерес МЮ к Миколенко, камбэки Гладкого, Дугласа и Месси. Главные новости за 7 сентября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 7 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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Победа итальянцев, мировая поляков и возвращение Лионеля Месси на клубную базу "Барселоны", но и это не все наши новости на сегодня. Александр Гладкий и Дуглас оформляют камбэк в Украинскую Премьер-лигу, Хамес Родригес воссоединяется с Карло Анчелотти, а Оле Гуннар Сульшер интересуется левым защитником "Динамо" Виталием Миколенком. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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08.09.2020 в 10:57
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