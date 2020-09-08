Под грифом Совершенно секретно: Как Черноморец в "холерном" сезоне вытолкнули из элиты

Вашему вниманию предлагается вторая часть материала, в котором рассказывается о сложнейшем посткарантинном периоде одесского "Черноморца".

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НОВАЯ ПРАКТИКА ВРАТАРЯ КУДАСОВА

А события в том печально известном для "моряков" матче развивались следующим образом. До 23-й минуты счет был "сухим", но затем мяч оказался не в воротах хозяев, как было условлено, а гостей. Игроки "Черноморца" надеялись, что в оставшееся время все сложится так, как надо, и продолжали атаковать. В одном из игровых эпизодов один из футболистов СКА нарушил правила в пределах своей штрафной площади, после чего московский арбитр Иван Лукьянов указал на одиннадцатиметровую отметку. То, что произошло потом, наверняка надолго запомнил каждый из участников того матча в составе "моряков".

- До финального свистка оставалось десять минут, и пенальти взялся выполнять наш лучший бомбардир Валерий Поркуян, - вспоминает один из ключевых исполнителей "Черноморца" той поры Виктор Зубков. - В тот момент, если можно так выразиться, сыграл роль человеческий фактор. Вратарь ростовчан Лев Кудасов сказал нашему нападающему: "Ты бей в такой-то угол - и все, мол, будет нормально". Поркуян туда и пробил, а этот хитрец именно туда и прыгнул, забрав мяч. Вот так, если коротко. Этот "человеческий фактор" и сыграл в том матче против "Черноморца". Раньше такого в нашей практике не было. Знай Поркуша о замыслах Кудасова наперед, то пробил бы в другой угол. И мы, глядишь, не покинули бы класс сильнейших.

В оставшееся до финального свистка время несколько ошеломленные таким поворотом событий одесситы пытались хотя бы сравнять счет, но все сложилось как нельзя лучше для команды из "колыбели революции" - "Зенита". Поражение одного из конкурентов для ленинградцев оказалось выгодным вдвойне, ведь и они потеряли очки в этот день, проиграв в Москве "Торпедо".

"СПАРТАК" АЛЬТМАНА НЕ ОБИДЕЛ

К ярким событиям концовки того чемпионата можно было бы отнести победу над обеспечившим досрочную бронзу московским "Спартаком" в Одессе - 1:0. Уже перед началом матча, когда диктор по стадиону объявлял составы комад, всезнающие одесские болельщики сразу же смекнули: что-то тут не то.

Как рассказал корреспонденту UA-Футбол один из ярых поклонников "Черноморца" и завсегдатаев Соборки (место в центре города, где когда-то собирались болельщики), в том матче в воротах "моряков" неожиданно появился значившийся в обойме тренерского штаба третьим голкипером вслед за Александром Ярчуком и его дублером Алексеем Нефедовым игравший за резервистов Семен Альтман. Кому-то со стороны это не показалось бы удивительным: подумаешь, решил тренер поощрить парня - и что тут такого? Но все дело в том, что годом ранее, в сезоне-1969 дублер Альтман появлялся в составе "Черноморца" лишь четырежды. Причем, в двух стартовых матчах того чемпионата - с бакинским "Нефтчи" и московским ЦСКА "моряки" неизменно проигрывали, а в подозрительных играх с претендующими на медали динамовцами Киева и Тбилиси, в которых этот кипер выходил на замену во втором тайме, добыли всего одно очко. Однако долго гадать, чем же руководствовался Сергей Шапошников, выпуская на столь ответственную игру со "Спартаком" на финише сезона-1970 именно Альтмана, а не опытных Ярчука или Нефедова, болельщикам не пришлось. Закравшиеся было подозрения о помощи гостей тонущему "Черноморцу" по ходу матча подтвердились. И не только большим количеством эпизодов, заставлявших публику недоуменно переглядываться, но и итоговым счетом. А еще любопытным статистическим фактом: тот матч был для Семена Альтмана единственным, сыгранным за весь сезон-1970 в свитере одесской команды!

ПРИЗНАНИЯ КРАСНО-БЕЛЫХ

Спустя годы подозрения одесских болельщиков в сомнительности сценария подтвердились. Спартаковец Евгений Ловчев в своих откровениях признался, что в том матче восьмеро его одноклубников играли в поддавки.

- Матч "слили" восемь человек, не сдавали только Папаев, Абрамов и я, - вспоминал он. - Великий наш вратарь Кавазашвили тоже взял деньги, но пропускать упорно не хотел. И вроде защита расступается, а он все берет и берет. В конце концов нападающий "Черноморца" забил. Все оказались в дерьме, а вратарь вроде как в порядке!".

Сам Анзор Кавазашвили также подтвердил факт сдачи игры. Правда, из его слов явствует, что он в договорняке был якобы "не при делах".

Перед матчем Черноморец - Спартак (Москва). Вратарь спартаковцев Анзор Кавазашвили (слева) с одесским коллегой Семеном Альтманом

- Никак понять не мог, почему их нападающий раз за разом один на один выскакивает? - сказал он. - А я ловлю и ловлю, он никак забить не может! Взбесился я, последнему защитнику кричу: "Не умеешь продавать игру, не берись!"

ФИНИШНЫЕ ИНТРИГИ

Благодаря двум очкам, полученным после встречи со "Спартаком", к заключительному туру чемпионата "Черноморец" подошел с надеждой на благоприятный для него исход. Но в Ереване, где в игре с "Араратом" одесситам победа нужна была как воздух, достичь желаемого не удалось.

- Там не дали никаких шансов, - вспоминает Поркуян. - В ереванском матче судьи были "схвачены" - это железно! Выиграть у "Арарата" было невозможно. Судейская бригада из Москвы в том матче нас просто уничтожила! Я не раз выскакивал один на один с вратарем ереванцев Демирчяном, но каждый раз арбитр на линии поднимал флажок - вне игры!

Уступая в счете 0:1, Виктор Прокопенко сумел восстановить равновесие после комбинации с участием Иштвана Секеча и Валерия Поркуяна, но большего гостям сделать не удалось. В этот же вечер "Зенит" проиграл в Тбилиси "Динамо" 0:1, но опередив "Черноморец" всего на одно очко, остался в таблице на спасительной, 14-й строчке.

Заняв в итоге 15-е место, в соответствии с Положением о соревнованиях "Черноморец" оказался в тройке неудачников, вынужденных распрощаться с элитой.

ПОД ГРИФОМ "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО"

Вот тут-то и началось самое интересное, о чем не было известно широкому кругу болельщиков. Партийные органы Одесщины решили предпринять попытку оставить "Черноморец" в высшей группе класса "А" чемпионата СССР как команду, пострадавшую от форс-мажорных обстоятельств. Буквально на следующий день после ничьей в Ереване из Одесского обкома КП Украины в адрес ЦК КПСС в Москву была отправлена соответствующая служебная записка. Она стала первой в затянувшейся почти на два месяца переписке, так и не увенчавшейся для одесской команды успехом. За три дня до Нового года из Москвы пришло письмо, огорчившее болельщиков "Черноморца". Их любимая команда, несмотря на приведенные доводы и аргументы, права на сохранение прописки в классе сильнейших не получила.

Спустя полстолетия находившиеся под грифом "Секретно" документы получили возможность быть обнародованными. Публикуется языком оригинала.

№ 23 ЗАПИСКА ОДЕССКОГО ОБКОМА КП УКРАИНЫ В ЦК КПСС С ПРОСЬБОЙ О СОХРАНЕНИИ В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ МЕСТНОЙ ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ "ЧЕРНОМОРЕЦ"

6 ноября 1970 г.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС товарищу ДЕМИЧЕВУ П.Н.

Одесский областной комитет КП Украины просит рассмотреть вопрос о возможности оставления футбольной команды "Черноморец" в высшей лиге.

Основной причиной неудачного выступления команды, того, что она недобрала буквально одного очка, чтобы остаться в высшей лиге, мы считаем крайне неблагоприятные условия, в которых пришлось быть команде в августе - сентябре этого года. Как Вы знаете, Одесса в этот период была изолирована карантином из-за острых кишечных заболеваний.

В то время как другие команды могли планомерно вести тренировки и проводить календарные игры в заранее определенные дни, команде "Черноморец" пришлось сделать вынужденный месячный перерыв. Потеряв за это время спортивную форму, команда находилась в угнетенном моральном состоянии.

Только после прохождения обсервации команда смогла выехать из города. Несмотря на наши настойчивые просьбы о перенесении пропущенных игр на конец сезона, Федерация футбола СССР не пошла на это и поставила "Черноморец" в беспрецедентные для футбольных соревнований условия.

Команде было запланировано провести в течение месяца, с 30 августа по 1 октября, 8 календарных матчей. Больше того, 3 игры, которые команда должна была играть на своем поле в Одессе, ей также пришлось играть вдали от "родных стен", в Киеве.

Но и в этих тяжелейших условиях чужого поля, тяжелейшего календаря, состояния моральной подавленности из-за тревоги за семьи, оставшиеся в Одессе, команда проявила максимум возможного, набрав во втором круге 50 процентов очков.

Без всякого сомнения, можно утверждать, что будь команда хоть наполовину в лучших условиях, о разрыве в одно очко, отделяющее ее от высшей лиги, и разговора не было бы. А если учесть, что очковый разрыв между "Черноморцем" и целой группой других команд ("Нефтчи", "Арарат", "Шахтер", "Пахтакор" и др.) составляет всего одно-два-три очка, то вдвойне станет очевидной несправедливость и обидность ситуации, в которой очутилась одесская футбольная команда "Черноморец".

Исходя из всего изложенного, Одесский обком КП Украины просил бы рассмотреть вопрос о возможности оставления футбольной команды "Черноморец" на будущий сезон в высшей лиге.

Секретарь Одесского обкома КП Украины П.Козырь



Секретарь Одесского обкома КП Украины в 1970-м П.Козырь

СПРАВКА ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ ЦК КПСС О ВКЛЮЧЕНИИ ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ "ЧЕРНОМОРЕЦ" (г. ОДЕССА) В ВЫСШУЮ ГРУППУ КЛАССА "А"

20/25 ноября 1970 г.

Секретно

ЦК КПСС Одесский обком КП Украины (т. Козырь П.П.) просит оставить футбольную команду "Черноморец" в высшей груше класса "А", которая по итогам чемпи­оната СССР 1970 года заняла 15 место из 17 и вместе с командами "Торпедо" (г. Кутаиси) и "Спаргак" |(г. Орджоникидзе) переводится в первую группу класса "А". По мнению обкома КП Украины, основными причинами неудачного высту­пления команды явились неблагоприятные условия, которые сложились в связи с закрытием города на карантин из-за вспышки острых кишечных заболеваний, что не позволило якобы проводить нормальный учебно-тренировочный процесс среди футболистов. Согласно существующему Положению о порядке проведения соревнований команда "Черноморец" не можег быть оставлена в высшей группе класса "А". Это привело бы также к неоправданному увеличению количества команд выс­шей группы, к созданию прецедентов, ничего общего не имеющих со спортом. Следует подчеркнуть, что уже в первых играх команда "Черноморец" показала слабую подготовку к прошедшему спортивному сезону и на протяжении всего чемпионата находилась в группе футбольных коллективов, замыкающих тур­нирную таблицу. После 9 тура она делила с другими командами 13-16 места, а еще через 3 тура 14-15 места и т.д. По итогам первого круга розыгрыша первенства СССР, который закончился до эпидемической вспышки, команда на­ходилась на предпоследнем 16 месте. Во втором круге команда выступала бо­лее успешно, набрала на 5 очков больше, чем в первом круге. Но их оказалось недостаточно для того, чтобы завоевать право на выступление в высшей группе класса "А" в 1971 году. Просим согласия сообщить об этом секретарю Одесского обкома КП Украины т. Козырю П.П. Зам. зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС Г. Смирнов Зав. секторам Отдела Б. Гончаров

ЗАПИСКА ОДЕССКОГО ОБКОМА КП УКРАИНЫ В ЦК КПСС С ПОВТОРНОЙ ПРОСЬБОЙ О СОХРАНЕНИИ В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ МЕСТНОЙ ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ "ЧЕРНОМОРЕЦ"

25 ноября 1970 г.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ

В дополнение к нашему письму от 6 ноября 1970 г. сообщаем, что никто из руководителей спортивных и других организаций Одессы не давал согласия на проведение игр футбольной команде "Черноморец" по тяжелейшему графи­ку - 8 игр за 32 дня. Команда вынуждена была выехать на игры только под уль­тимативным требованием Федерации футбола СССР, которая пригрозила снять команду с розыгрыша первенства СССР.

Сообщаем для сведения график проведения игр в течение 32 дней:

30 августа - "Спартак" Орджоникидзе

5 сентября - "Динамо" Москва

10 сентября - "Динамо" Тбилиси

14 сентября - "Шахтер" Донецк

20 сентября - "Динамо" Киев

24 сентября - "Зенит" Ленинград

27 сентября - "Торпедо" Кутаиси

1 октября - "Нефтчи" Баку

Такой уплотненный график игр является беспрецедентным в истории всех предыдущих чемпионатов СССР. А с учетом того, что команда "Черноморец" перед этим находилась в течение месяца в условиях карантинного режима в г. Одессе и не тренировалась, то станет ясно, в какие неравные условия по срав­нению с другими командами она была поставлена.

В дополнение ко всему три игры, которые "Черноморец" должен был играть в Одессе, он вынужден был провести на чужом поле в городе Киеве, что является явным нарушением положения о розыгрыше первенства СССР и нарушением принципа равных возможностей в соревнованиях.

Секретарь Одесского обкома КП Украины Н. Неизвестный

ЗАПИСКА ОДЕССКОГО ОБКОМА КП УКРАИНЫ В ЦК КПСС И СПОРТКОМИТЕТ СССР С РАЗЪЯСНЕНИЕМ СИТУАЦИИ, СЛОЖИВШЕЙСЯ ВОКРУГ МЕСТНОЙ ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ "ЧЕРНОМОРЕЦ"

2 декабря 1970 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР тов. ПАВЛОВУ С.П.

Копия: ОТДЕЛУ ПРОПАГАНДЫ ЦК КПСС В своем отказе Одесскому обкому КП Украины на нашу просьбу об оставле­нии футбольной команды "Черноморец" в высшей лиге Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР сослался на спортивный прин­цип комплектования лиги. Именно потому обком КП Украины и обратился в Комитет, что для команды "Черноморец" в текущем сезоне был нарушен спортивный принцип соревнований, предусматривающий равные возможности для всех соревнующихся команд, обуслов­ленный "Положением о первенстве СССР по футболу", утвержденным Комитетом. Эпидемия холеры, которая, к несчастью, постигла город Одессу, вынудила команду "Черноморец" на целый месяц выбыть из соревнований. Более того, она не могла тренироваться, т.к. все стадионы и спортивные базы были заняты под обсерваторы. А какой меркой можно измерить психологическое состояние игроков команды в сложившихся условиях? Таким образом, команда потеряла спортивную форму, ее игроки находились в угнетенном моральном состоянии. В этих условиях естественным была просьба обкома КП Украины и спортив­ных организаций Одессы дать команде необходимый для восстановления формы отрезок времени и перенести ряд календарных матчей на более поздние сроки. Однако с нашей просьбой не посчитались. Федерация футбола СССР в лице т. Гранаткина В.А. в ультимативной форме под угрозой снятия команды с розы­грыша первенства СССР потребовала выезда команды на игры в г. Киев, о чем у нас имеется целый ряд документов. Мы категорически отрицаем содержащееся в Вашем письме утверждение о том, что тт. Шапошников и Досич якобы дали согласие на подобную операцию. Этого согласия они не давали, они вынуждены были после ультиматума федера­ции выехать в Москву для согласования календаря. Вот как выглядел этот календарь: 30 августа - "Спартак" Орджониквдзе

5 сентября - "Динамо" Москва

10 сентября - "Динамо" Тбилиси

14 сентября - "Шахтер" Донецк

20 сентября - "Динамо" Киев

24 сентября - "Зенит" Ленинград

27 сентября - "Торпедо" Кутаиси

1 октября - "Нефтчи" Баку Такой календарь - за 32 дня 8 игр - является беспрецедентным - за всю исто­рию первенств ни одна команда никогда не проводила игр по такому тяжелейшему календарю. А если учесть растренированность команды, ее подавленное состояние, тревогу за судьбу близких, оставшихся в карантинном городе, то станет очевидным нарушение спортивного принципа проведения соревнований, станет ясным, в какие неравные условия по сравнению с другими командами был поставлен "Черноморец". Случай этот не подходит ни под один другой какой-либо случай, бывший ранее, и рассматривать его, по нашему мнению, надо именно с этих позиций. Но и это еще не все. В сложившихся условиях каждая игра на своем поле является своего рода стимулом. Но федерация заставляет команду играть вместо 16 игр на своем поле только 13. А ведь то же "Положение о первенстве СССР по футболу", утвержденное Комитетом, прямо указывает, что команда половину игр проводит на своем поле. Как объяснить это нарушение? И можно ли утверждать, что это нарушение не повлияло на положение дел в той тяжелой обстановке. Комитету хорошо известно, как все команды ценят "свое" поле. Наглядным примером тому явилась игра ЦСКА - "Нефтчи" в Москве, состоявшаяся в ан­тифутбольных условиях, но все-таки в Москве. Утверждение Комитета и Федерации футбола СССР о том, что команда могла сыграть лучше в первом круге, также нельзя считать полностью состоятельными. Как известно, весь период первого круга первенства в сборной СССР находил­ся игрок "Черноморца" В. Поркуян. И если в ведущих командах командировка одного игрока в сборную решающего значения на положение дел не оказала, то в "Черноморце" это сказалось в полной мере. Достаточно сказать, что только во вто­ром круге В. Поркуян забил 10 голов из 25 забитых всей командой за весь сезон. Следует учесть и то, что предыдущие два сезона команда входила в состав десяти лучших команд страны, что лишний раз подтверждает - причиной сры­ва команды в этом году является нарушение спортивного принципа равных воз­можностей в соревнованиях, происшедшего из-за стихийного бедствия. Все вышеизложенное дает нам основание надеяться на то, что Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР еще раз рассмо­трит нашу просьбу об оставлении, в порядке исключения, футбольной команды "Черноморец" в высшей лиге. Секретарь Одесского обкома КП Украины Н. Неизвестный

СПРАВКА ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ ЦК КПСС О СИТУАЦИИ ВОКРУГ ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ "ЧЕРНОМОРЕЦ" (ОДЕССА)

28 декабря 1970 г.

ЦК КПСС

6 ноября 1970 года Одесский обком КП Украины (т. Козырь П.П.) обращался в ЦК КПСС с просьбой оставить местную футбольную команду "Черноморец" на 1971 год в высшей группе класса "А". Согласно существующему Положению о розыгрыше первенства СССР команда "Черноморец", занявшая 15 место в чемпионате страны в 1970 г., не может быть включена в высшую группу класса "А", о чем, с согласия ЦК КПСС, сообщалось Одесскому обкому КП Украины.

В новых письмах от 25 ноября и 2 декабря с.г. секретарь Одесского обкома КП Украины т. Неизвестный Н. А. описывает условия, в которых команда "Черноморец" выступала в первенстве Советского Союза по футболу в связи со вспышкой же­лудочно-кишечных заболеваний в городе. Секретарь обкома высказывает также несогласие с решением Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР о переводе команды в первую группу класса "А" на 1971 год.

По сообщению Комитета по физкультуре и спорту (т. Ивонин В.А.), график проведения игр для "Черноморца" составлялся с участием руководства фут­больного коллектива. Кроме того, календарь игр одесской команды мало чем отличался от календаря многих других команд ("Зенит" Ленинград, СКА Ростов, ЦСКА, "Динамо" г. Москва и т.д.), которые за такой же промежуток времени провели лишь на одну встречу меньше.

Одесскому обкому КП Украины (т. Ануфриев JI.A.) вторично сообщено о пе­реводе команды "Черноморец" из высшей в первую группу класса "А".

Зам. зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС Ю. Скляров Зав. секторам Отдела Б. Гончаров

"ШНИЦЕЛЬ В АТАКЕ"

Помимо холерной эпопеи в 1970 году в жизни "Черноморца" было еще немало событий, в том числе и скандального характера. Болельщики со стажем наверняка помнят историю, когда четверо футболистов одесской команды - Виктор Лысенко, Василий Босый, Анатолий Скурский и Евгений Михайлин устроили в ресторане Одесского морвокзала драку, после которой в газете "Моряк" вышла критическая статья под названием "Шницель в атаке". Был и трагический случай, виновником которого признан Лысенко - на проспекте Шевченко он на своей "Волге" допустил наезд на человека, вследствие которого оказался за решеткой.

Тот сезон для одесской команды оказался на редкость неудачным. Верящие в приметы люди уже тогда говорили, что "Черноморец" сглазили. Уж слишком много выпало на его долю разных испытаний. Причем, их было больше, чем перечислено в этой статье. Кто знает, может именно по этой причине в таком футбольном городе, как Одесса, к следующему сезону не был выпущен календарь-справочник "Футбол-1971". А ведь до этого выпуск такого неотъемлимого атрибута для настоящего болельщика казался незыблемой традицией. Возможно, все скандальные истории из жизни коллектива, как и нежелание его авторов даже косвенным образом обнажать тайну "холерной" темы, и стали камнем преткновения для издателей.

Новый 1971 год все ответственные за судьбу "Черноморца" люди наверняка встречали с надеждой на смену черной полосы на белую. И она оправдалась, хоть и не сразу. Через два с половиной года приехавший в Одессу новый наставник Ахмед Алескеров сумел вывести "Черноморец" на качественный уровень, позволивший не только вернуться в элиту, но и завоевать бронзу чемпионата СССР.