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Бывший руководитель украинского стадиона стал директором в московском Спартаке

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(2 голосов)

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Бывший руководитель украинского стадиона стал директором в московском Спартаке
Новина українською

Бывший генеральный директор "Донбасс Арены" Александр Атаманенко стал коммерческим директором российского "Спартака" из Москвы.

Эту должность он уже занимал в 2014-2019 годах, напоминают на официальном сайте московского клуба.

В 2008-1014 годах Атаманенко был генеральным директором "Донбасс Арены" в Донецке.

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В статье: Донбасс Арена Донбасс-Арена Шахтер (Донецк) Спартак (Москва) война с Россией
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Комментарии (6)
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viajador (село Ригачка)
09.09.2020 в 16:35
Хитрий хохол.
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0
-1
magnumm (Шепетовка)
09.09.2020 в 15:36
ого, крутов Москве даже не нашли человека на должность коммерческого
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+1
-1
Колумб (Святогорск)
09.09.2020 в 15:23
прекрасное было время.Детские сектора, экскурсии по стадиону ,обогрев трибун и самая большая посещаемость.Да и еще помню группа" Серебро" когда ШАХТЕР СТАЛ ЧЕМПИОНОМ В МАТЧЕ С дИНАМО
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+5
-1
Salming (Полтава)
09.09.2020 в 16:32
А потом появились и некоторые селфи с сепарско- рашистской нечистью, и както не в масть пошло...
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+4
-1
viajador (село Ригачка)
09.09.2020 в 16:37
Були плани на підігрів трибун Д-А газовими горілками. У донецьких свої стандарти.
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+2
-1
avatar
Wreck (Киев)
09.09.2020 в 15:01
>В 2008-1014 годах Атаманенко был генеральным директором "Донбасс Арены" в Донецке. Ничего себе годик
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0
0


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