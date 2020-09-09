Бывший руководитель украинского стадиона стал директором в московском Спартаке
Во второй раз в ту же реку
Бывший генеральный директор "Донбасс Арены" Александр Атаманенко стал коммерческим директором российского "Спартака" из Москвы.
Эту должность он уже занимал в 2014-2019 годах, напоминают на официальном сайте московского клуба.
В 2008-1014 годах Атаманенко был генеральным директором "Донбасс Арены" в Донецке.
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Комментарии (6)
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viajador (село Ригачка)
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magnumm (Шепетовка)
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Колумб (Святогорск)
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viajador (село Ригачка)
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Wreck (Киев)
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