Болельщики на матче УПЛ, потеря во Второй лиге, переговоры по Супряге. Главные новости от 9 сентября

UA-Футбол подготовил для Вас все главные новости из мира футбола за среду, 9 сентября

Определились все участники второго раунда Кубка Украины

"Металлург" в серии послематчевых пенальти прошел "Авангард". Запорожский клуб был лучше в основное и дополнительное время и все же дожал "Авангард", не обошлось и без удачи. Уже сегодня пройдет жеребьевка и "Металлург" узнает своего соперника по второму раунду Кубка, матчи которого пройдут в среду 16-го сентября.

На один из матчей 2-го тура Премьер-лиги пустят зрителей

Поединок УПЛ "Минай" - "Александрия" пройдет с болельщиками. Первая игра закарпатской команды в элите состоится со зрителями, наполненность стадиона должна быть не более 25%. Это стало возможным в соответствии с разработанным УАФ совместно с УПЛ "Временным протоколом для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях карантина" и постановления Главного государственного санитарного врача от 21 августа 2020 года, а также общей ситуации с заболеванием COVID-19 в Ужгороде.

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Вторая лига потеряет своего представителя

ФК "Калуш" сообщил в ПФЛ о намерении сняться с розыгрыша чемпионата группы А во Второй лиге. В первом туре нового сезона команда из Ивано-Франковской области не отправилась на выездную игру против "Эпицентра", а во втором туре не сможет принять домашний матч с львовскими "Карпатами" . После двух неявок, согласно регламенту ПФЛ, идет снятие с турнира.

Супряга может перебраться в Италию в ближайшие дни

"Болонья" все настойчивее в своей активности к форварду "Динамо" Владиславу Супряге. Источник утверждает, что сейчас "Болонья" активно обсуждает трансфер с агентом игрока Александром Яковенко. Ожидается, что переломный момент в переговорах наступит в ближайшие дни и судьба возможного трансфера будет решена до конца недели.

Суркисы пока не получат взысканий 350 млн долларов с Приватбанка

Верховный Суд удовлетворил ходатайство государственного "Приватбанка", остановив исполнение постановления Печерского районного суда города Киева в пользу компаний братьев Суркисов. Речь идет о решении суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в 350 млн долларов. Пока продолжается кассационное производство.

Новости из лагеря соперника Динамо по ЛЧ

Два основных игрока "АЗ" Кэлвин Стенгс и Уссама Идрисси могут не принять участие в матче квалификации Лиги чемпионов против "Динамо". Оба игрока вышли на поле в матче ЛЧ против "Виктории" Плзень (3:1), который состоялся две недели назад, однако затем пропустили спарринги против "Ден Хаага" и "Гента" и не принимали участие в двухсторонке 8 сентября.