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Все матчи в Киеве - без зрителей, Оболонь отменила продажу билетов

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А все дело в отсутствии решения

Все матчи в Киеве - без зрителей, Оболонь отменила продажу билетов
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С 18 августа в Киеве действует протокол комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которым из-за эпидемиологической ситуации в городе запрещен доступ зрителей на футбольные матчи.

Хотя столица находится уже не в "красной" или "оранжевой", а в "желтой" зоне карантина и это означает, что матчи могут проходить со зрителями, однако обратного решения комиссия ТЭБ ЧС не принимала, а значит запрет продолжает действовать.

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Поэтому матч УПЛ "Динамо" - "Десна" (11 сентября в 19:00) и поединок Первой лиги "Оболонь" - "Прикарпатье" (11 сентября, 18:00) пройдут без зрителей. Хотя "пивовары" накануне говорили о продаже билетов, однако информацию об этом на их сайте было удалено.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Оболонь (Киев) УПЛ Прикарпатье (Ивано-Франковск) коронавирус карантин игра без зрителей
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